5種即將瀕臨消失的汽車配備！你最喜歡哪一種呢？

VAG集團的排檔桿也愈做愈小。 摘自Volkswagen

在汽車 技術突飛猛進的時代，許多在以往看似相當重要的東西，都漸漸地被時代洪流給淘汰，更別說現今汽車工業已經快速地往電動化發展，內燃機引擎周邊技術的發揮也將隨著電動車 的演進而沒落。今天我們就整理出5種即將消失的汽車配備，你又最懷念哪一種呢？

1. V6自然進氣引擎

即便V6自然進氣引擎有著順暢的運轉品質以及飽滿適中的動力，但目前世界對於內燃機動力的趨勢，除了Downsizing引擎的排氣量外，另外就是就是輔以MHEV或是其他的Hybrid總成，傳統自然進氣引擎自然就愈來愈被排除在新車的動力編成上。其中逐漸失去地位的便是卡在中間的V6自然進氣引擎，即便是在對多缸數和大排氣量情有獨鍾的美國 市場，單純自然進氣V6引擎也在逐漸減少當中。

V6自然進氣引擎。 摘自Nissan

在目前小排量渦輪技術相當成熟的情況下，輕輕鬆鬆就能超過V6自然進氣引擎的動力，甚至連油耗都能比較優異，更別說性能車上的V6渦輪增壓，或是高潔豪華車裝載的V6油電動力了。如果如美國市場有更大排量的特別需求，V8引擎或是V8機械增壓引擎都能有更棒的引擎體驗。在2000年代初期相當受歡迎的V6自然進氣引擎，或許離退場的時機也已經不遠了。

V6自然進氣引擎。 摘自Lexus

2. 手排變速箱

在舊時代的觀念裡，手排變速箱代表著省油、換檔速度以及傳輸效率快，但在現行的自排變速箱面前，手排所擁有的優點幾乎消失殆盡，為一剩下的便是能夠自由操縱檔位，以及享受開車時手腳並用、人車合一的感受，也就是俗稱的「情懷」。

手排變速箱。 摘自Nissan

且在現今ADAS系統的普及之下，手排變速箱由於需要自行踩踏離合器換檔，因此如自動跟車、Stop&Go、停車熄火，甚至比較高階的半自動駕駛系統都只能由自排變速箱來搭配，手排變速箱在科技上的配合度就受到相當大的侷限。

不過在歐洲市場，仍然有許多小車因為成本便宜的緣故，依舊配備手排變速箱，能讓這一類的車款成為民眾購車時更經濟實惠的選擇。

手排變速箱。 摘自Subaru

3. 12V電源接頭

12V電源座搭配點菸器是以往汽車上必備的配備，但隨著時代演進，點菸器已經徹底消失，剩下的12V電源座也成為了外接行車電子設備的接孔。車內電源供應插孔反而因為3C用品的普及，USB電源孔有愈來愈多的趨勢，更有車廠全車系已經更換為Type C的形式。

如果是自帶動力電池的油電混合動力汽車，更能配置AC100V電源插孔，可支持高達AC100V 1500W的功率，更別說往後襲來的電動車大軍。當汽車上同時擁有USB和AC100V電源，那12V電源插孔將變得可有可無，消失的腳步也逐漸加快當中。

中控台下方設有置物空間，並具有 12V 點菸器插座。 報系資料照

4. 轉速表、時速表

轉速表與時速表，這兩個在內燃機引擎上不可或缺的儀表，居然在往後也會逐漸消失？這是因為在HUD抬頭顯示器能夠投射儀表的狀況下，當下時速和轉速都能直接以數字的方式投影在前方，也能減少駕駛視線需要不斷移動的情況。

轉速表以及時速表。 摘自Mercedes

其餘的訊息像是油量表、里程表等等，都能整合在中央的大螢幕上。更別說往後電動車時代壓根沒有轉速表這玩意兒，區區數字時速只要放載HUD就能搞定。目前最接近這種狀態的車款就非Tesla的Model 3莫屬了，整個前座儀表台就只放一具中控螢幕，所有資訊都整合在上面，不僅車輛簡潔，也減少更多模具生產成本。

AR擴增實境HUD。 摘自Mercedes

5. 排檔桿

排檔桿會消失已經不是什麼大新聞，在現今電子線傳系統如此成熟的情況下，有不少車款已經捨了傳統排檔桿，改為按鈕式或是旋鈕式。使用線傳排檔卻仍然保留排檔桿構造的車廠，也只是為了保留擁有排檔桿構造而做設計，更別說新世代VAG集團車系(如Volkswagen Golf、Porsche 911)排檔桿已經縮小到僅剩撥桿的形式，加上電動車大軍的來襲，未來汽車中船上佇立的一根排檔桿在幾年後也都只能成為老車迷回味的裝置之一了。