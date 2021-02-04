車用晶片短缺 福特最賺錢貨卡將減產

福特最暢銷貨卡F-150因車用晶片短缺被迫減產。(路透)

車用晶片短缺，福特汽車（Ford）在美國的兩座組裝廠下周將減產最暢銷車款F-150貨卡。該公司周四盤後公布上季財報說，貨車產量較少致獲利受創。此外，福特矢言加大對電動車 和自駕車的投資 至290億美元 。

在未調整的基礎上，福特去年9至11月的第4季共虧損28億美元，或每股70美分，遜於去年同期的虧損16.7億美元，或每股42美分，主要是F-150改款致工廠計畫性減產，以及年底推新車或改款車的相關成本。

福特上季營收332億美元，市場預估338.9億美元；不計安全氣囊召回在內的一次性項目，調整後稅前獲利為每股34美分，優於分析師預期的每股虧損7美分。

分析師和投資人預料會忽視過往的虧損，聚焦福特2021年財測。根據福特財務長John Lawler，2021年，調整後的稅前盈餘預估在80億到90億美元間，調整後的自由現金流為35億到45億美元間。

但全球半導體晶片短缺的影響尚未計入，缺貨問題可能使福特收益減少10億到25億美元。根據Lawler，「半導體的情況不斷變化，現在嘗試確認對全年業績的影響還過早。目前，供應商的估計顯示，第1季的產量可能減少10-20%」。

福特周四證實，將第2度因晶片缺貨削減最賺錢貨卡F-150的產量，上次是1月下旬減班兩天。福特說，密西根州迪爾伯恩（Deaborn）組裝廠的生產，將由三班制減為一班，堪薩斯州堪薩斯市（Kansas City）組裝廠則減至兩班。福特預期兩家工廠2月15日能回復三班制生產。

福特的芝加哥Explorer休旅車廠本周也減班，肯塔基州路易維爾（Louisville）休旅車廠則閒置。此外，位於加拿大安大略省的組裝廠本周關閉。上述3家工廠預計2月8日恢復全面生產。

福特也表示，計劃2025年前，對電動車投資220億美元，另投資70億美元研發自動駕駛汽車。

華爾街日報報導，特斯拉和許多電動車新創事業的估值已在近幾個月飆升，部分分析師認為，福特在此一領域的計畫顯然落後競爭對手通用汽車和其他車廠。

在稅前淨利連5季下滑後，福特目前正處於重返獲利成長的多年期計畫。該公司執行長Jim Farley說，今年推出許多新車款應能開始提升獲利。