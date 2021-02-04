Toyota開發車用軟體 想要挑戰特斯拉

Toyota開發車用作業系統，想跟特斯拉拚一拚。 (路透)

豐田汽車（Toyota ）開發車用作業系統軟體「Arene」，想要跟現在業界先驅特斯拉 （Tesla）的系統拚一拚。負責系統研發的Toyota子公司Woven Planet說，Arene作業系統讓車輛可透過雲端 安裝新功能到車輛既有硬體之上，平台同時可供開發者創造軟體程式。

彭博資訊報導，科技與汽車的界限日益模糊，因此許多科技巨人都插足車輛研發，例如蘋果、Google母公司字母、亞馬遜、百度等等，讓傳統車廠面臨激烈競爭。Toyota推動Arene像是個反向操作，由汽車跨足科技。

車用作業系統目前最先進的要屬電動車大廠特斯拉的作業系統，用戶經由雲端更新，系統可以控制車子的所有事情，從煞車到WiFi，從車門開關到車燈明滅。特斯拉電動車的自駕功能與電池續航力自2012年起，以遙控方式讓用戶能夠不斷更新。

上周財報法說會時，特斯拉執行長馬斯克提到，特斯拉願意將這套系統授權出去，已經跟相關廠商展開商談。

開發Toyota「Arene」系統的Woven Planet執行長James Kuffner，先前在Google的自駕車創始工程團隊工作；他表示，Arene是特斯拉系統的競爭產品，可以在許多不同的硬體上跑，Kuffner頗具雄心地說：「或許未來特斯拉硬體會運作Arene也說不定。」

彭博指出，根據一些機構的估計，傳統車廠在如特斯拉這樣提供用戶經由雲端更新作業系統這方面，大約落後三到五年。