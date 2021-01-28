日經：台積電將以「最急件」方式 生產車用晶片

日經引述消息人士報導，台積電將以「最速件」方式生產車用晶片，可減少多達50%的生產時間。 路透

日經新聞引述消息人士報導，為緩解半導體短缺重創全球汽車 業的問題，台積電 將以「最急件」（Super Hot Run）方式，生產車用晶片，最多可將生產時間縮短50%。

報導指出，大多數車用晶片正常的生產流程從開始到結束，至少要40至50天。台積電若以最急件方式生產，將能使此流程縮短到20至25天，甚至更短。

不過，大部分晶片製造商都不會輕易同意採取這種生產方式，因為這將會降低生產設備的表現、減少利潤率，並增加成本。晶片製造商的客戶通常為了這種加速生產，必須多付一筆佣金。

而且，若台積電在台灣 的工廠優先生產車用晶片，這也將代表，其他晶片的生產可能受到影響。台積電台灣工廠的產能，已全力用來供應需求強勁的科技產品用晶片。

台積電發言人高孟華向日經表示，該公司正在透過旗下晶片製造設施，加快這些重要車用產品的生產，並將協助縮短這些汽車相關晶片的生產時間。

高孟華說，台積電也正在和其他客戶協調，看看能否分出一些產能支援汽車業。「台積電也將繼續密切溝通所有客戶和美國、日本及歐洲的政府代表，還有多個業界協會，以幫助緩和全球晶片短缺問題。」

台灣經濟部長王美花27日會見包括台積電在內的台灣四大晶片製造商主管，並表示四家廠商都已同意盡全力支持汽車業。王美花會後也為台灣的晶片廠商辯護說，這些廠商去年曾警告客戶，減少晶片訂單可能會對汽車供應鏈造成危險。

台灣已收到來自德國、日本、美國等國的請求，希望台灣協助解決汽車業的晶片短缺，福斯、福特、日產和本田等汽車大廠，都已為這波晶片短缺而被迫減產。

台積電幾乎為全球所有主要車用晶片開發商供應晶片，包括恩智浦（NXP）、意法半導體（STMicroelectronics）、英飛凌（Infineon）、瑞薩電子（Renesas）和安森美半導體（ON Semiconductor）等。這些晶片開發商再將晶片賣給車廠和汽車零件供應商。