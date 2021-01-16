美汽車業因晶片荒求助美政府 迫亞洲半導體業優先供貨

福特汽車本周已關閉肯塔基州一座運動休旅車組裝廠，位於德國一座小型車敞也將停工一個月。美聯社

美國汽車 製造商已要求美國政府出面協助，向亞洲半導體製造商施壓，將部分產能轉做車用晶片。業者擔心，晶片荒若不予紓解，生產受阻的情況可能持續到今年秋季。

代表美國三大汽車廠的遊說組織美國汽車政策委員會（AAPC） 正鼓動美國商務部和即將上台的拜登 政府，希望美國政府出面向亞洲半導體業者施壓，將原本供應消費性電子產品的產能轉做車用關鍵晶片。

AAPC會長布朗特（Matt Blunt）15日接受彭博訪問時說：「我們已要求美國協助我們找到解決辦法，因為問題若不解決，將削減我國生產，對美國經濟造成不利影響。」「我們主要不在追究是誰造成全球缺貨，我們只希望有解決辦法，辦法就是要有更多的車用半導體。」

據彭博報導，因晶片缺貨，福特汽車本周已關閉肯塔基州一座運動休旅車組裝廠，位於德國一座小型車敞也將停工一個月；飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）也不得不暫時關閉位於墨西哥和加拿大的工廠；未來幾周還可能更多生產停擺。

據報導，業者將車用晶片短缺指向兩個層面：一來是去年疫情爆發時，車廠自行大幅減少訂單；二來是晶片製造商優先生產消費電子產品用晶片，因利潤較高，且這類產品因疫情封鎖期間導致需求激增。

曾任密蘇里州州長的布朗特指出，晶片商至少需要三個月的時間才能提高產量，因此「會真正影響今年上半年，解決所費的時間愈久，愈可能影響到第3季」。

布朗特表示，他對此已開始和拜登政府有初步討論，他希望新政府能將晶片缺貨列為首要待辦事項。

他說：「即將上任的政府有不少有汽車業的經驗和專業，當然總統當選人在內很多人了解，這個產業對美國有多重要。因此，我們盼望，這問題能優先處理，在總統就職後能幫助我們儘速解決。」