準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障

SKODA為提升車輛維修效率，率先公開「聽聲」分析故障App應用程式。 （圖：SKODA提供）

智慧型手機 已經徹底改變人們的生活型態，食衣住行育樂幾乎都能通過網際網路與App應用程式解決，未來甚至「修車」也能利用App分析直接抓到故障要點，來減少車輛繼續行駛進而損壞的風險。捷克SKODA汽車日前就公開一項新技術，透過智慧型手機的麥克風錄製聲音檔，經由資料庫比對後就能先初判故障問題。

由原廠開發工程師設計的「SKODA Sound Analyser」應用程式，利用智慧型手機的錄音功能，儲存後與資料庫的音軌進行比較，倘若出現異狀就會經過計算法來推測故障問題。開發人員表示，這套系統相當靈敏，甚至可以辨識出引擎運轉聲中相當微小的不規則性，並能建議維修人員下個步驟，增加施工效率與縮減時間。

SKODA Sound Analyser應用程式目前已經能辨識10種車輛各種聲音，包括轉向系統、空調壓縮機、變速系統齒輪箱或離合器等聲軌。應用程式將這些聲音檔轉為聲譜來進行分析，再透過AI人工智慧 與原廠記錄進行比較且準確率高達90％。未來這套應用程式也將會拓展其他聲音辨識，提供更多的服務項目。

SKODA透露這套應用系統早自2019年6月起就已經先在14個國家約245家SKODA經銷商試驗，包括德國、俄羅斯、奧地利與法國等，替這套應用程式在學習過程中發揮重要的貢獻。SKODA AUTO售服主管Stanislav Pekar表示：對車輛售後服務來說，Sound Analyser能創造一個新契機，使用AI人工智慧可以為客戶提供更個性化的服務，進一步改善體驗。