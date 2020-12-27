保存經典轉子跑車！Mazda宣布RX-7零件生產重開

Mazda復刻多達91項RX-7的零部件。 （圖：Mazda提供）

不知是否被電動化浪潮襲捲所造成的反思，還是保存經典車款的文化愈來愈被重視。各車廠於近年分別重啟1888、1990年代經典車款零件復刻計畫，繼Toyota 、Nissan後，Mazda也加入了零件重開的行列。如今原廠將重新復刻第二代(FC3S)與第三代(FD3S)RX-7的零部件，讓多年來尋找零件或備品的車主能夠有一個明確的供貨來源。

搭載轉子引擎的RX-7可說是Mazda車系中除了MX-5外最著名的經典跑車，尤其是第二代FC3S(1985-1992)與第三代FD3S(1991-2001)更是因為影視作品的推波助瀾下，成為全球知名度最高的JDM跑車之一。

左：RX-7(FD3S)，右：RX-7(FC3S)。（圖：Mazda提供）

而本次Mazda也列出RX-7主要復刻零件的清單，共有91個品項，其中有30款零件適用於FC3S，剩下的61款零件則是供給FD3S使用。這些復刻零件中不乏一些真空軟管、螺絲甚至橡膠墊片等耗材，這對於想要持續讓RX-7運轉的玩家來說絕對會是一大利多，不必跑遍殺肉廠或是拍賣 網站，原廠即可下訂購買。

Mazda復刻多達91項RX-7的零部件。 （圖：Mazda提供）

Mazda原廠表示，經典車零件復刻計畫將會持續走下去，未來也會陸續增加更多零部件，讓世界各地的玩家、車迷們能夠擁有原廠的零件來保存經典車款，最早加入復刻計畫的第一代MX-5到目前為止的零件已經增加到1100項，相信RX-7零件推出後，也會使更多人有意願將這輛轉子跑車好好維護並保存起來。