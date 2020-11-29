無鈕時代來臨？未來連汽車門把上都有3D觸控按鈕

將按鈕全都整合進螢幕中有好有壞。Volvo提供

在汽車 電子化快速的年代，就連車上各種控制鈕也都轉變為虛擬按鍵，這個風潮最早從電動車 開始，一直到近幾年燃油車款都開始將以往中控台上的按鈕，如音響、多媒體控制、駕駛模式、座椅調整甚至連空調系統與檔位選擇也都全整合進虛擬觸控螢幕中。

雖然這種控制按鈕的整合，無疑減少了許多實體按鍵所佔據的空間以及零件成本，也符合現代3C產品的邏輯，但畢竟全數整合進中控螢幕中，在實際駕駛的使用上卻不是這麼就手，必須要分神去滑開螢幕中的菜單或是圖示，在尋找的當下也會承擔較多的風險。

第一個實驗產品就是在門把裝上3D觸控鈕。Canatu提供

也因此芬蘭專門研究3D觸控材質技術的Canatu科技公司，與日本 汽車內飾和汽車/摩托車座椅供應商TS Tech合作，共同推出了一項先進的人機界面（HMI）產品，也就是車室3D觸控門把，不僅美觀，且使用上相當符合人體直覺。

雖然此項科技目前尚在展示與開發階段，但兩家公司堅信，在未來的Level 3自動駕駛車輛中，駕駛員在車內都將採向後傾斜，也就最放鬆、最舒適的姿勢乘坐。因此將會很難去碰到擁有許多控制調整鈕的中控螢幕，因此將3D觸控按鈕設置在門把上將是最理想的狀態。

這項CNB薄膜技術未來可應用在任何內裝上。Canatu提供

借助TS Tech的汽車內飾技術和Canatu獨特、可變形且透明的Carbon NanoBud（CNB）薄膜，可以將觸控開關整合到門把手上，不僅能在不破壞內裝的整體性下帶來精美的內裝質感，以及更直覺的用戶體驗。

Canatu相信，借助CNB薄膜，車室內的每個表面都可以與3D觸控開關連接在一起，而讓TS Tech可以完美無顧慮的執行內裝設計。尤其嵌入在門把手上的座椅調節觸控鈕，更是沿著門把的造型設計而生，讓駕駛或是乘客只需用手握住門把便能實現座椅或其他功能的調節。且這些觸控開關具有背光功能，在啟動這些開關之前，背光功能不會顯現，按鈕也會隱藏起來，讓門把看起來和門板內裝更有一致性。

這些觸控按鈕在被喚醒後擁有背光功能。Canatu提供

這項新的科技的前途看起來似乎一片光明，但別忘了，我們需要擁有更多的Level 3自動駕駛車型才能將這項產品放入車輛中。因此，這項技術在短時間內也不太能夠被實際廣泛應用在市售車上(當然還有成本問題)，不過就未來的願景看來，這款3D觸控內裝技術肯定會在汽車製造業佔有一席之地。

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