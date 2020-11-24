安全氣囊爆裂疑慮 通用召回590萬輛車 維修恐花12億元

通用汽車23日因安全氣囊有爆裂可能，召回590萬輛車 。（美聯社）

通用汽車 （GM）已同意召回590萬輛休旅 車和皮卡，替換可能有瑕疵的高田安全氣囊。這可能要花掉通用大約12億美元 。

通用曾請求美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）不要下令召回這些車輛，因為該公司認為安全氣囊沒問題。但NHTSA周一（23日）駁回請求，指其研究顯示，通用車輛配備的高田安全氣囊有設計瑕疵，時日一久會產生衰變，遇車禍時易發生其他車廠通報的致命爆裂問題。

在高田2017年聲請破產後收購其資產的Joyson Safety Systems，未立即針對此事置評。

通用召回的包括2007至2014年間部分暢銷車款，如雪佛蘭Silverado和GMC Sierra皮卡、凱迪拉克Escalade休旅車、雪佛蘭Tahoe和Suburban休旅車，以及GMC Yukon休旅車。

根據NHTSA，高田安全氣囊召回案是美國史上最大也最複雜案件之一，涉及19家汽車製造商和數千萬輛汽車。

通用周一表示，將開始置換安全氣囊的作業。該公司先前在聯邦申報資料裡說，成本可能達約12億美元。

此事似未影響通用股價，該股周一收漲4.02%至44.77美元，盤後再走高1.52%至45.45美元。