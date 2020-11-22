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幼兒後向式安全座椅 專家研究：安全係數高75%

記者陳威任／綜合報導
Joie i-Spin 360汽車安全座椅。奇哥提供
Joie i-Spin 360汽車安全座椅。奇哥提供

根據美國兒科醫學會研究，幼童乘坐「後向式」安全座椅較正向安全係數高75%，並且減少73%的頸部撞擊力，尤其後向汽座與車輛行進方向相反，椅背第一時間吸收前衝的撞擊力道，被車窗玻璃碎片傷害也較小。

美國兒科醫學會研究，由於0至2歲幼童頸椎尚未發育完整，當事故發生時會因為甩鞭效應，造成頸椎斷裂或嚴重傷害，這類傷害一旦造成就很難復原，不過若是乘坐後向式安全座椅，當孩童在面臨強烈撞擊發生時，頭頸肩衝擊能夠大範圍被座椅靠背分散及吸收撞擊力道，根據測試發現，反向乘坐的安全係數高於正向乘坐75%，可提供給孩童身體更好的保護力！因此父母親帶孩子出門，乘車時就該讓汽座成為保護孩子的安全堡壘，這樣孩子才能開開心心出門、平平安安回家。

Joie i-Spin 360汽車安全座椅，獲得2019年紅點設計獎「最佳設計獎」殊榮以及德國第三方公正測試單位ADAC 四星好評以及同級車款測試中安全表現最佳的汽座，並且以歐盟最新最嚴iSize規格，超前部署家中寶貝的乘坐安全。

取自IIHS網站
取自IIHS網站

另為了讓父母親在正向與反向的操作上更輕鬆，特地採用Simple Swivel設計，父母親只要透過座椅兩側的旋轉按鈕，透過單手操作，即可輕鬆旋轉360度旋轉座椅進行調整，不僅寶寶上下車便利，爸媽也省力；另外，考量寶寶的體溫較高，全座椅皆有透氣通風設計，完全不悶熱，讓寶寶坐得開心。

i-Spin 360汽車安全座椅六大舒適、安全與便捷設計：

◎通過多項法規認證及標準：i-Spin 360汽車安全座椅經過多重測試技術，通過歐洲法規ECER129 及歐洲I-SIZE規格標準，可有效減低事故的衝擊力。

◎Guard Surround Safety優異側撞保護功能：安全座椅兩邊側翼保護塊使用他牌鮮少使用的Intelli-Fit記憶泡棉，當遇到撞擊時會自動彈開；此外Tri-Protect 3層頭靠保護設計並且也加入了記憶泡棉+ EPP，能給孩子最完整的側撞保護。

獲得紅點設計大獎與德國ADAC test winner，完美融合舒適與安全守護寶...
獲得紅點設計大獎與德國ADAC test winner，完美融合舒適與安全守護寶貝乘車安全。奇哥提供

◎ISOFIX安裝系統：擁有11段可調式ISOFIX接口設計，父母親依據指示可迅速又安全安裝汽座，插入即固定，爸媽在也不用擔心照顧孩子上車手忙腳亂，插入即固定，即刻啟程出發。

◎Smart Ride智能提醒後向乘坐：底座前視中間有一個可以左右撥動的控制鈕，智能鎖定確保孩子向後坐至少到9kg才能轉為正向。

◎Grow Together 6段頭靠調整設計：擁有6段頭靠高度調整系統，可直接帶動肩帶高度，安全保護，且單手可輕鬆調整。

◎6段背靠調整設計：隨著寶貝成長高度的改變，父母親可直接調整背靠角度，無需重新安裝汽座，就可以給寶貝舒適乘坐空間，6段式靠背調整設計也方便寶寶坐或睡不同狀態舒適使用。

汽車 美國 歐盟

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