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Panasonic挪威建電池工廠 大搶歐洲電動車商機

編譯黃嘉洵／綜合外電報導
Panasonic計劃在挪威建造電池廠。（彭博資訊）
Panasonic計劃在挪威建造電池廠。（彭博資訊）

Panasonic計劃建造該公司在挪威的首座電池工廠，顯示這家日本鋰離子電池大廠有意挾著與美國特斯拉合作的成功經驗，爭取更多歐洲車廠的訂單，大舉進軍歐洲電動車電池市場。

Panasonic已和挪威國營能源公司Equinor以及鋁生產商諾氫（Norsk Hydro）簽署初步協議，將攜手在北歐拓展電池業務。金融時報（FT）指出，這三家公司將以半年時間評估歐洲的鋰離子電池市場，以及在北歐打造大型電池事業的潛力。此外，他們也將研究建立整合性電池價值鏈的可能性。

Panasonic副社長佐藤基嗣說：「此次合作將結合本公司作為創新技術及鋰離子電池領域的領導地位、Equinor與諾氫豐富的業界經驗，將引領我們在挪威展開強健與永續的電池業務。」他並稱，Panasonic將盡力滿足客戶的需求，支持歐洲的再生能源產業。

Panasonic電池生產部門主管史旺表示，歐洲市場仍持續成長且潛力無限，前景可期。歐洲車廠爭搶業界領導地位之際，可望引領市場轉向電動車。環保組織T＆E預估，2021年電動車在歐洲的市占率將成長至15%。

儘管Panasonic與特斯拉合資的內華達州超級工廠為全球最大鋰離子電池工廠，但在歐洲的市占率極低，瑞典電池新創公司Northvolt與特斯拉等企業早已開始在當地建廠。

Panasonic是福斯與標緻等歐洲汽車業者的電池供應商，但產品並非供應給特斯拉的圓筒型鋰離子電池；特斯拉準備自行建立電池工廠之際，拓展客戶群對Panasonic而言愈發重要。

Panasonic正與南韓樂金化學（LG Chem）爭搶最大電動車電池供應商的頭銜。Panasonic的主要客戶為特斯拉與豐田，樂金化學的客戶包括通用、雷諾、現代、福特及富豪汽車。

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