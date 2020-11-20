Panasonic挪威建電池工廠 大搶歐洲電動車商機

Panasonic計劃在挪威建造電池廠。（彭博資訊）

Panasonic計劃建造該公司在挪威的首座電池工廠，顯示這家日本鋰離子電池大廠有意挾著與美國特斯拉 合作的成功經驗，爭取更多歐洲車廠的訂單，大舉進軍歐洲電動車 電池市場。

Panasonic已和挪威國營能源公司Equinor以及鋁生產商諾氫（Norsk Hydro）簽署初步協議，將攜手在北歐拓展電池業務。金融時報（FT）指出，這三家公司將以半年時間評估歐洲的鋰離子電池市場，以及在北歐打造大型電池事業的潛力。此外，他們也將研究建立整合性電池價值鏈的可能性。

Panasonic副社長佐藤基嗣說：「此次合作將結合本公司作為創新技術及鋰離子電池領域的領導地位、Equinor與諾氫豐富的業界經驗，將引領我們在挪威展開強健與永續的電池業務。」他並稱，Panasonic將盡力滿足客戶的需求，支持歐洲的再生能源產業。

Panasonic電池生產部門主管史旺表示，歐洲市場仍持續成長且潛力無限，前景可期。歐洲車廠爭搶業界領導地位之際，可望引領市場轉向電動車。環保組織T＆E預估，2021年電動車在歐洲的市占率將成長至15%。

儘管Panasonic與特斯拉合資的內華達州超級工廠為全球最大鋰離子電池工廠，但在歐洲的市占率極低，瑞典電池新創公司Northvolt與特斯拉等企業早已開始在當地建廠。

Panasonic是福斯與標緻等歐洲汽車 業者的電池供應商，但產品並非供應給特斯拉的圓筒型鋰離子電池；特斯拉準備自行建立電池工廠之際，拓展客戶群對Panasonic而言愈發重要。

Panasonic正與南韓樂金化學（LG Chem）爭搶最大電動車電池供應商的頭銜。Panasonic的主要客戶為特斯拉與豐田，樂金化學的客戶包括通用、雷諾、現代、福特及富豪汽車。