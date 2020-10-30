數位後視鏡時代！Audi e-tron專屬套件縮減視野盲點區

Audi e-tron／e-tron Sportback搭載Audi全數位虛擬後視鏡（Virtual Exterior Mirror）以先進的影像處理技術，克服過往傳統後視鏡為人詬病的視野問題。Audi提供

面對電動車 未來移動趨勢，車壇科技創新者Audi已做好準備迎接，旗下首部量產純電車款Audi e-tron匯集多項最新科技，其中全球首創設置全數位虛擬後視鏡（Audi Virtual Exterior Mirror），整合高動態成像技術（HDR）、環景攝影 機與感測器，能於各種駕駛情況，如高速行駛、轉向或停車狀況時，捕捉拍攝畫面，經軟體處理後投射於兩側車門邊7英吋OLED螢幕上，駕駛可透過多點觸控螢幕自行操作，以螢幕上的箭頭符號調整車身兩邊的鏡頭角度與影像範圍。

全數位虛擬後視鏡（Audi Virtual Exterior Mirror），整合高動態成像技術（HDR）、環景攝影機與感測器，能於各種駕駛情況，如高速行駛、轉向或停車狀況時，捕捉拍攝畫面，經軟體處理後投射於兩側車門邊7英吋OLED螢幕。Audi提供

同時，全數位虛擬後視鏡可因應駕駛狀況，自動於OLED螢幕上顯示垂直或水平的示意線條，意味水平線以下、垂直線以外為倍率放大的視野影像，協助駕駛識別車外狀況，彌補過往因固定式鏡片所產生的死角，縮減視野盲點區。如此一來，透過複雜且即時的影像處理技術，過往因照明不足、天候不佳雨水遮蔽等因素造成傳統後視鏡的惱人問題，皆能排除改善，提供更清晰的畫面。

除此之外，全數位虛擬後視鏡亦與車輛所搭載的主動安全配備相互應和，如後方有車輛快速接近時，透過Audi side assist車道變換輔助系統的作動，OLED觸控螢幕上會以黃色輪廓燈條與外緣閃爍的綠色方向燈提醒駕駛。而當車輛於高速公路超過一定速度行駛時，則可自動切換提供更廣角的視野，如各種道路狀況，相較於過往皆能提升安全性！

全數位虛擬後視鏡亦與車輛所搭載的主動安全配備相互應和，如後方有車輛快速接近時，透過Audi side assist車道變換輔助系統的作動，OLED觸控螢幕上會以黃色輪廓燈條與外緣閃爍的綠色方向燈提醒駕駛。Audi提供

另一面向，受惠於脫離傳統後視鏡成像技術的限制，體積可更為縮減，搭載全數位虛擬後視鏡體的Audi e-tron與未搭載的車型相比，車寬可減少15公分，無論配備於Audi e-tron或Audi e-tron Sportback車型上，都能顯著降低風阻，分別創下0.27 Cd與0.25 Cd優異的超低風阻表現，且可提升續航力表現，還能有效改善風切噪音，增進車室寧靜度，同時仍保有過往收折的功能，無需擔心意外擦撞造成的損傷和高額修繕費用，帶來更舒適便利且安心的乘車體驗。