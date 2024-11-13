我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

零件故障增撞車風險 特斯拉今年第六度召修Cybertruck

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉今年第六度召修Cybertruck皮卡。(路透)
特斯拉今年第六度召修Cybertruck皮卡。(路透)

特斯拉周三（13日）表示，召回在美國的2,400輛電動皮卡Cybertruck，原因是故障的零件可能導致喪失動力並增加撞車風險。這是特斯拉今年來第六度召修Cybertruck。

特斯拉在提交給美國國家公路交通安全管理局的文件中表示，在7月30日之前製造的Cybertruck內部的驅動逆變器有問題，當駕駛者踩油門時，會停止產生扭力，導致推進力喪失並增加撞車風險。

特斯拉將以配備有完善功能零組件的驅動逆變器來替換有問題的零件。該公司表示，已知悉與這項問題相關的五件保固索賠，但沒有發生碰撞或受傷事件。

從12月9日起，特斯拉將以新的零組件來更換召修車輛的驅動逆變器。特斯拉表示，從7月30日起，已採用更新過的零件進行Cybertruck生產。

上個月，特斯拉才宣布召修超過2.7萬輛Cybertruck，原因是後視攝影機的影像延遲，可能妨礙駕駛者的能見度並增加碰撞風險。

此外，特斯拉4月時也發出召修通知，修理一個鬆動的油門踏板，並於6月因擋風玻璃雨刷和外部裝飾問題進行了另一次的召回。

特斯拉先前因生產與電池供應挑戰而延宕兩年推出Cybertruck，直到2023年才開始交車。

特斯拉

上一則

EV買氣有起色了？全球10月電動車銷量成長35%

下一則

豐田1700萬歐元投資捷克 設歐洲最大汽車物流中心

延伸閱讀

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

馬斯克能促成美中關係改善？美智庫：他不是現代季辛吉

馬斯克能促成美中關係改善？美智庫：他不是現代季辛吉
川普交易繼續發威 美股紅火 馬斯克身價大增700億美元

川普交易繼續發威 美股紅火 馬斯克身價大增700億美元
Waymo宣布 自駕計程車在洛杉磯全面開放服務

Waymo宣布 自駕計程車在洛杉磯全面開放服務

熱門新聞

圖為中國民眾在天津的一個博覽會上看特斯拉新車。新華社

特斯拉獲得中國首批「汽車隱私保護」標識

2024-11-09 10:31
中國年輕人不愛瑪莎拉蒂。圖為瑪莎拉蒂MC20特別版。（取自瑪莎拉蒂官網）

中國年輕人為何不愛瑪莎拉蒂了？

2024-11-12 10:00
路透根據馬斯克最近談話，研判特斯拉已放棄生產2.5萬平價電動車。( 路透)

特斯拉不推2.5萬元平價車款了？馬斯克最近說「無意義」

2024-11-05 22:11
比亞迪宣布進軍南韓乘用車市場。圖為10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展參觀比亞迪展台。 (新華社)

在日本站穩腳跟 中國電動車比亞迪再進軍南韓市場

2024-11-13 00:22
中國媒體指出，電動汽車修比買貴的關鍵因素之一是車廠「壟斷」。圖為成都一家新能源汽車廠生產線。（新華社）

買車3.5萬、換電池1.6萬 電動車為何修比買貴？

2024-11-05 14:34
賓利將產品全面電氣化的時程推遲到2035年，比原定計畫晚五年。路透

電動車需求降溫 賓利將產品全面電氣化時程推至2035年

2024-11-08 13:14

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕