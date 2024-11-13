零件故障增撞車風險 特斯拉今年第六度召修Cybertruck

特斯拉今年第六度召修Cybertruck皮卡。(路透)

特斯拉 周三（13日）表示，召回在美國的2,400輛電動皮卡Cybertruck，原因是故障的零件可能導致喪失動力並增加撞車風險。這是特斯拉今年來第六度召修Cybertruck。

特斯拉在提交給美國國家公路交通安全管理局的文件中表示，在7月30日之前製造的Cybertruck內部的驅動逆變器有問題，當駕駛者踩油門時，會停止產生扭力，導致推進力喪失並增加撞車風險。

特斯拉將以配備有完善功能零組件的驅動逆變器來替換有問題的零件。該公司表示，已知悉與這項問題相關的五件保固索賠，但沒有發生碰撞或受傷事件。

從12月9日起，特斯拉將以新的零組件來更換召修車輛的驅動逆變器。特斯拉表示，從7月30日起，已採用更新過的零件進行Cybertruck生產。

上個月，特斯拉才宣布召修超過2.7萬輛Cybertruck，原因是後視攝影機的影像延遲，可能妨礙駕駛者的能見度並增加碰撞風險。

此外，特斯拉4月時也發出召修通知，修理一個鬆動的油門踏板，並於6月因擋風玻璃雨刷和外部裝飾問題進行了另一次的召回。

特斯拉先前因生產與電池供應挑戰而延宕兩年推出Cybertruck，直到2023年才開始交車。