市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

市場調查機構Counterpoint Research於3日發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1000萬輛，而且比亞迪會在BEV銷量上超過特斯拉。（路透）

市場調查機構Counterpoint Research於3日發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1000萬輛，而且比亞迪會在BEV銷量上超過特斯拉 。

報告指出，儘管2024年純電動車 銷量會暫時放緩，但隨著傳統汽車製造商遭遇獲利挑戰，純電車銷量預計將繼續成長。此外，生產流程的改進以及與電池製造商的戰略合作夥伴關係將支持該增長，因為降低了製造成本、生產價格實惠的電動車並加強供應鏈 。

其中，中國仍然是純電動車市場的主導力量，預計2024年中國純電動車銷量將是北美的四倍。到2027年，中國將主導純電動車銷量，占據全球50%以上的份額。主要成長將於2027年開始2025年。到2030年，中國銷售額將超過北美和歐洲的總和。

報告提及，短期內，包括插電式混合動力電動車（PHEV）和混合動力電動車（HEV），將繼續主導電氣化領域。

事實上，去年第4季，比亞迪純電車銷量已超越特斯拉，特斯拉去年第4季銷量約為48萬輛，低於比亞迪的52萬輛。主因在於比亞迪以主力市場中國為中心，積極推出新款車，提高了銷量。

根據比亞迪最新發布6月銷量數據，比亞迪新能源汽車銷量為34.17萬輛，年增35.2%。其中，純電動汽車銷量為14.52萬輛，插電式混合動力汽車銷量為19.50萬輛。上半年累計銷量達161.3萬輛，年增28%。

另據，特斯拉近日公布第2季交付44.4萬輛車，高於市場預期。此外，中國乘聯會等數據顯示，特斯拉上海超級工廠6月交付量達到7.1萬輛，較上月增長了7%；今年第2季，特斯拉在中國的銷量較上期上升10.2%。如按照特斯拉第1季交付38.7萬輛計算，特斯拉上半年共交付83.1萬輛車。