Cybertruck車主等了5年才交車 上路4小時就疑似失控撞到變形
一名特斯拉Cybertruck車主等了五年終於拿到了他夢寐以求的新車，沒想到才交車上路四小時，他的Cybertruck卻疑似因剎車鎖死而失控暴衝進鄰居家。儘管駕駛毫髮無傷，但他的Cybertruck卻受到了重大損壞，包含擋風玻璃破裂，引擎蓋擠壓變形，保險桿被撞壞等。該名車主表示，後續預計的維修費用高達3萬美元，但令他最失望的是，等待修理零件的時間居然要花上一年，讓先前已等待五年、花費10.9萬美元購車的車主難以接受。
透過監視器畫面可以看到，該名車主駕駛著Cybertruck緩慢起步，沒想到車子遇到下坡後突然加速暴衝，接著便聽到駕駛嘗試轉彎的尖銳聲響，卻還是無法避免的撞進鄰居家，造成鄰居的房子和車輛損壞。Cybertruck車主表示，車子暴衝了大約800英呎（約244公尺），並在地上留下了一條長達50英呎（約15.2公尺）的輪胎痕。該名車主認為，當時Cybertruck的後刹車鎖死是事故的主因。今年四月，特斯拉才因為「油門踏板鬆脫卡住」的緣故，緊急召回了4000輛Cybertruck。
車主也批評，特斯拉公司對於這起事故的處理相當隨便。當他向客服反映車輛狀況時，客服竟回應：「踩下剎車時油門可能會回彈，也可能不會」，讓車主超傻眼；而面對後續賠償問題，特斯拉方也只是輕描淡寫的請車主和保險公司自行處理，讓車主感到相當不滿。針對此事件，特斯拉目前尚未發布公開回應。Cybertruck近期狀況頻傳，一名Reddit網友在實驗後發現Cybertruck的方向盤出現嚴重的延遲，方向盤明明已經左打，輪胎卻仍然右偏。該影片在網路上瘋傳，也引發了人們對Cybertruck的安全疑慮。
Cybertruck等五年才交車4小時 煞車突鎖死暴衝撞後院、維修得要近百萬
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