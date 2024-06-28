Cybertruck車主等了5年才交車 上路4小時就疑似失控撞到變形

一名車主控訴特斯拉Cybertruck疑似暴衝，導致撞車。圖為一輛Cybertruck於2024年6月21日開在洛杉磯的高速公路上，示意圖，非新聞當事車輛。(路透資料照片)

一名特斯拉 Cybertruck車主等了五年終於拿到了他夢寐以求的新車，沒想到才交車上路四小時，他的Cybertruck卻疑似因剎車鎖死而失控暴衝進鄰居家。儘管駕駛毫髮無傷，但他的Cybertruck卻受到了重大損壞，包含擋風玻璃破裂，引擎蓋擠壓變形，保險 桿被撞壞等。該名車主表示，後續預計的維修費用高達3萬美元，但令他最失望的是，等待修理零件的時間居然要花上一年，讓先前已等待五年、花費10.9萬美元購車的車主難以接受。

透過監視器畫面可以看到，該名車主駕駛著Cybertruck緩慢起步，沒想到車子遇到下坡後突然加速暴衝，接著便聽到駕駛嘗試轉彎的尖銳聲響，卻還是無法避免的撞進鄰居家，造成鄰居的房子和車輛損壞。Cybertruck車主表示，車子暴衝了大約800英呎（約244公尺），並在地上留下了一條長達50英呎（約15.2公尺）的輪胎痕。該名車主認為，當時Cybertruck的後刹車鎖死是事故的主因。今年四月，特斯拉才因為「油門踏板鬆脫卡住」的緣故，緊急召回了4000輛Cybertruck。

You have to use the brake pedal or at the very least take your foot off the pedals. That hill would have slowed you down. You should seriously not drive something like this. You are going to really hurt someone. Sometimes it's just time to stop driving. It happened to my mom and… pic.twitter.com/lPx7qeaQ9U — Believe On Jesus Christ (@TheLastDon222) 2024年6月25日

車主也批評，特斯拉公司對於這起事故的處理相當隨便。當他向客服反映車輛狀況時，客服竟回應：「踩下剎車時油門可能會回彈，也可能不會」，讓車主超傻眼；而面對後續賠償問題，特斯拉方也只是輕描淡寫的請車主和保險公司自行處理，讓車主感到相當不滿。針對此事件，特斯拉目前尚未發布公開回應。Cybertruck近期狀況頻傳，一名Reddit網友在實驗後發現Cybertruck的方向盤出現嚴重的延遲，方向盤明明已經左打，輪胎卻仍然右偏。該影片在網路上瘋傳，也引發了人們對Cybertruck的安全疑慮。

Cybertruck等五年才交車4小時 煞車突鎖死暴衝撞後院、維修得要近百萬

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