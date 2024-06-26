我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

儘管逆風不斷... 特斯拉仍握有這個巨大優勢

編譯陳律安／綜合外電
特斯拉對上其他車廠仍握有巨大的成本優勢。 路透
特斯拉對上其他車廠仍握有巨大的成本優勢。 路透

儘管股價大跌、交車量下滑、電動車市場競爭加溫，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）仍握有一個重大優勢：造車成本硬是遠遠比對手還低廉。

根據美國銀行（BofA）的最新研究，特斯拉每輛車的生產成本，也就是涵蓋金屬、玻璃、電池組、鋁圈、輪胎等支出，平均不到3萬美元，比其他電動車的零組件成本足足低1.7萬美元，就算把特斯拉納入一起計算，特斯拉的成本仍舊低了約1萬美元。

多年來，特斯拉透過撙節成本，利潤率傲視同業，使執行長馬斯克得以實質控制電動車定價，讓對手只能苦苦追趕。

即便特斯拉的利潤已縮減、銷售也放緩，較低的製造成本仍讓馬斯克領先傳統車廠。福特與通用正仰賴燃油車的獲利，挹注朝電動車轉型的舉措，目前這兩大車廠尚未藉由電動車賺錢。

簡言之，只要特斯拉對手的電動車製造成本仍較高昂，就永遠無法在馬斯克發動的價格戰中取勝。這為福特與通用等車廠帶來更大的困擾，因為先行購入電動車的較富裕族群，目前沒有購車需求，如今市場僅下剩較節儉、實際的消費者在物色車款。

不過，特斯拉的砍價策略也出現些許破綻，正感受到電動車買氣降溫的壓力，該公司今年第1季的營收與獲利令市場大失所望，今年來股價也重挫約25%。

外界密切關注的特斯拉6月交車數據，預料7月1日後公布。

特斯拉 電動車 馬斯克

上一則

電動車新創Rivian獲福斯投資50億美元 盤後股價狂飆50%

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵
馬斯克、貝佐斯、阿諾特拚全球首富 20天排名重寫6次

馬斯克、貝佐斯、阿諾特拚全球首富 20天排名重寫6次
看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

熱門新聞

Tesla Model Y。(美聯社)

特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵

2024-06-20 19:50
斯特蘭蒂斯（Stellantis）。(路透)

權威汽車專家：美三大車廠可能很快退出中國車市

2024-06-19 00:00
奇瑞工廠的工人正在組裝汽車。(新華社)

義大利本土車企被認定貼牌組裝中製汽車 遭開罰640萬美元

2024-06-20 20:20
美國電動車新創公司Rivian將獲得福斯汽車投資多達50億美元。(路透)

電動車新創Rivian獲福斯投資50億美元 盤後股價狂飆50%

2024-06-25 22:20
疑似小米休旅車的諜照（上）曝光，許多網友它與法拉利休旅車Purosangue進行造型比對。（擷自微博）

小米休旅車諜照曝光 網友笑稱：法拉米

2024-06-23 13:46
電動汽車一旦失火，千萬不要嘗試自行滅火。因為從車輛外部見到明火，到駕駛室起火，只有64秒。（取材自央視新聞）

分析：電動車起火多發生在6至8月 碰撞並非主因

2024-06-20 03:31

超人氣

更多 >
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略

成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略
中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕

中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕