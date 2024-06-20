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特斯拉車主被鎖車內 受困後才知有秘密開門按鍵

世界新聞網／輯
Tesla Model Y。(美聯社)
Tesla Model Y。(美聯社)

亞利桑納州的黛安（Diane）開特斯拉Model Y，她上個月準備開車出門時，充飽電的車子突然無法運作，她被鎖在車內，向特斯拉求助後才知道有個「秘密開關」可以手動開門，她認為特斯拉應讓更多車主知道這件事，也認為當車子沒電時門窗應該改成可以開啟，而非把駕駛鎖在車內。

Arizona’s Family報導，黛安開該台Model Y已有三年，過去沒有發生太大問題。

但上個月意外發生了。黛安說她當時準備出門，車子是充飽電的狀態，她把線拔掉、上車、關車門，突然間車子無法運作，她無法開窗也無法解鎖車門，被困在車內。

亞利桑納州的特斯拉Model Y車主Diane上個月被沒電的車困在車內。(翻攝 ...
亞利桑納州的特斯拉Model Y車主Diane上個月被沒電的車困在車內。(翻攝 Arizona's Family 新聞影片)

黛安說她想從手套箱拿出車主手冊了解情況，但手套箱打不開，她打給住附近的朋友求救，朋友到達後無法從外面打開車門，黛安打開特斯拉的app點選緊急道路救援，對方告訴她有個開關可以手動開門，黛安才成功下車。

報導指出，黛安不是唯一被鎖在特斯拉車內的，過去就有多起案例；特斯拉有主電池供電給車子，車上的電子儀器由另一顆小電池供電，當電池沒電時，門窗就會打不開。

根據特斯拉官網，Model Y沒電時，用戶可以上拉駕駛座門上車窗按鍵前段打開前車門，後座乘客則是要取下門把手下方的隔板，按下紅色鎖片後拆下檢修門，裡面有根纜索，往上拉就能開後門；但並非每台Model Y都有配備後門手動開門裝置。

特斯拉Model Y沒電時手動開啟前門的「秘密開關」。(翻攝 Arizona's...
特斯拉Model Y沒電時手動開啟前門的「秘密開關」。(翻攝 Arizona's Family 新聞影片)

黛安說，電池電量低或要沒電時完全沒有警示，她事後詢問多位特斯拉車主，大家都不知道手動開門的方法，她認為特斯拉應該在這方面多告知車主，她並且認為沒電時應該是能直接打開門窗，而非皆上鎖，「這沒有邏輯」。

特斯拉 亞利桑納州

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