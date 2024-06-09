特斯拉熱門車款將升級？馬斯克發微博：今年不推Model Y「改款」車型

特斯拉執行長馬斯克透露今年將不推新款Model Y，且特斯拉將不斷透過OTA等方式升級現有車輛，接下來，每6個月就會在許多方面有明顯提升，用以滿足市場和消費者的需求。(路透)

面對中國車市勁敵環伺，美國電動車 大廠特斯拉 繼日前在美降價後，有不少消息認為特斯拉今年熱門車款之一的Model Y將推出改款新車，然而，特斯拉執行長馬斯克 9日突然在微博上發文指出，特斯拉今年不會推出Model Y的「改款」車型。

據馬斯克官方微博消息，馬斯克透露今年將不推新款Model Y，他還表示，特斯拉將不斷透過OTA（空中軟體更新）等方式升級現有車輛，接下來，每6個月就會在許多方面有明顯提升，用以滿足市場和消費者的需求。

公開資料顯示，目前特斯拉中國Model Y在售車型共有3款，分別為人民幣24.99萬元（下同）後的後輪驅動版、29.09萬元的長續航全輪驅動版，以及34.59萬元的高性能全輪驅動版。

有數據指出，特斯拉Model Y在中國市場於去年大放異彩，這款純電動跨界車在中國境內銷量飆升至45萬6,394輛，年增實現44.74%。而這項業績成績單當時也超越特斯拉在2019年全球的總銷量，當時該電動車製造商的銷量為約36萬7,500輛。

另，香港媒體指，有消息曾稱，特斯拉上海超級工廠近期對Model Y產量削減至少20%，但尚未得到官方證實。另一方面，馬斯克此前在業績電話會議上表示，將繼續更新車輛陣容，加快推出新車型，部份原定於2025年下半年的投產計劃，或許將會提前至2025年初、甚至2024年底，包括更便宜的車型。

不僅如此，馬斯克還提到，2024年電動車交車量將會高於去年，而儲能業務的增長速度會高於電動車業務。