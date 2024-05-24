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路透：特斯拉上海廠3~6月計畫減產Model Y至少20%

編譯簡國帆／綜合外電
路透報導，特斯拉上海廠計畫削減3~6月減產Model Y至少20%。（歐新社）
路透報導，特斯拉上海廠計畫削減3~6月減產Model Y至少20%。（歐新社）

路透引述產業數據和消息人士指出，特斯拉（Tesla）上海廠已減產Model Y電動車，計畫削減3~6月產量至少20%，以因應中國對Model Y的疲軟需求。

中國乘聯會（CAAM）的數據顯示，3月中國的Model Y產量年比下滑17.7%至4萬9498 輛，4月產量也年減33%到3萬6610輛。資料指出，特斯拉今年1~4月在中國共生產的28萬7359輛Model Y和Model 3，Model Y產量年減5%，Model 3產量則增加10%

現在還不清楚這波減產是否會延續到下半年或擴及Model 3，也不清楚特斯拉的美國和德國廠是否也採取了類似減產措施。特斯拉並未回應路透記者的置評請求。

特斯拉23日發布的最新影響力報告，維持在2030年每年交付2000萬輛汽車的目標不變，成為正把重心從電動車轉向自駕計程車的最新跡象。

另一位消息人士透露，儘管特斯拉中國銷售和充電服務團隊最近減產並裁員，該公司仍計畫今年在全球銷售的200萬輛電動車中，在中國賣出60萬~70萬輛，與今年初的目標相同。

中國是特斯拉的第二大市場，上海廠生產的多數汽車在當地銷售，在經濟放緩之際，中國電動車製造商爆發了激烈的價格戰。特斯拉4月已調降Model Y的中國售價，降至2021年該車款首次在中國上市以來的最低水準，同時提供Model 3買主零利率融資計畫，以提振銷售。

特斯拉 電動車 裁員

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