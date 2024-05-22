特斯拉上月歐洲賣不到1.4萬輛 銷量降至15個月低點

特斯拉上月歐洲銷量不進反退，降至15個月低點。 歐新社

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）上月在歐洲的銷量不到1.4萬輛，為第2季寫下慘淡開局，可能打亂執行長馬斯克本季銷售遠優於上季的如意算盤。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）22日公布的數據顯示，特斯拉4月歐洲銷量年減2.3%至13,951輛，為2023年1月來最少，與歐洲整體純電車躍增14%的銷量相比，獨自陷入低迷。

特斯拉上月上海工廠的出貨量也滑落，同樣與中國電動車強勁的買氣形成對比。馬斯克在4月23日對投資人表示，第1季的生產受到諸多問題影響，例如紅海航運受擾、德國 廠的電線疑遭縱火，但「我們認為第2季的表現將好得多」，但隨著最新銷售數據的公布，為這項預期打上問號。

德國、瑞典等國家，近幾個月已停止或縮減電動車補助，拖累歐洲的汽車銷售成長。福斯、賓士等車廠已重擬生產計畫，福斯準備製造更多插電式油電車、賓士將在2030年後持續生產燃油車。

在德國縮減補助下，多數品牌在當地的電動車銷售陷入掙扎，但特斯拉表現特別糟，上月在當地銷量銳減32%，而德國整體的電動車掛牌量持平。

不過以整體車市來看，歐洲上月的新車掛牌數年增12%至108萬輛，受惠於德國、法國、義大利、西班牙銷量增加；今年車廠也得益於上月的工作日多於去年同期，因為去年復活節落在4月。