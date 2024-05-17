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馬斯克戰略轉向發展AI 路透：特斯拉擬用中國數據研發自駕系統

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克傳出推動在中國的數據計畫，以強化發展AI。 （路透）
馬斯克傳出推動在中國的數據計畫，以強化發展AI。 （路透）

路透引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉正在推進一項計畫，研擬利用來自中國的數據，在全球研發自動駕駛系統，象徵執行長馬斯克的戰略已轉向發展人工智慧（AI）。

消息人士說，特斯拉已計劃在中國建設數據中心，訓練全自駕車款所需的演算法，做為相關努力的一環。特斯拉近期聚焦於取得中國主管機關的許可，以把當地特斯拉車輛所產生的數據輸往海外，應用在旗下的全自動輔助駕駛（FSD）系統。

目前尚不清楚特斯拉是否同時採用數據傳輸、建設本地數據中心這兩種方案，以處理來自中國的自駕數據，抑或是制定第三種計畫作為避險。

在電動車需求放緩、競爭加劇之際，特斯拉正迅速轉向押注AI領域，以取得突破。

其中兩位消息人士說，在中國建立一個用於FSD研發的數據中心，將需要特斯拉與一家在地夥伴合作，還將面臨潛在的硬體採購挑戰。

據一位了解討論情況的人士透露，特斯拉已與輝達就採購數據中心用的繪圖處理單元進行討論。美國的制裁措施禁止輝達及其合作夥伴，在中國銷售最先進的晶片。

知情人士說，馬斯克還討論了特斯拉將FSD系統授權給中國電動車廠的可能性。在今年4月，馬斯克曾表示，特斯拉正與另一家「主要」汽車製造商就FSD授權進行談判，但沒有透露該公司的名字。

在比亞迪等中國對手的壓力下，擠壓了特斯拉的營收和獲利，如果FSD在當地獲得更大的市場，將提振特斯拉的財務前景。

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