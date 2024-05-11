特斯拉更新出包？加州女車主被困在車裡 溫度飆114℉

加州一名特斯拉女車主發影片提醒大家，別在特斯拉更新軟體時待在車內。（取材自TikTok@brianna__janel）

加州 一名女子，近日在停車場試圖更新軟體時，本來預計只要24分鐘就能完畢，沒想到最後花了將近40分鐘。她透露車內溫度一度高達華氏114度，由於更新時無法降下車窗或開車門，她擔心會在車內缺氧，相當恐慌。她將這段恐怖經歷分享在社群媒體 上，呼籲網友「特斯拉 更新軟體時，人千萬別待在車內」。

每日郵報報導，賈奈爾（Brianna Janel）日前於TikTok 指出，她把車停在加州科斯塔梅薩（Costa Mesa）一間速食店的停車場，想在等餐的同時升級系統，沒想到卻受困在車內。「車內溫度高達103度，我有點害怕，希望車內不會缺氧」。

根據車內螢幕顯示的訊息，在系統完成更新前，必須暫停駕駛與充電。雖然特斯拉有強制開門裝置，但賈奈爾擔心會導致車輛損壞，不敢使用。她透露，「我只能像一隻大汗淋漓的雞，在這裡被火烤」。

賈奈爾已經駕駛特斯拉6年，這是她首次嘗試在更新軟體時待在車內。她的影片隨即受到網友關注，觀看次數將近3000萬次。她後來再次上傳影片報平安，表示她已經順利脫困，並能打開車內的冷氣。她透露車內溫度最後高達華氏114度，全身大汗，跟洗過澡沒兩樣。她最後警告特斯拉駕駛「更新軟體時，人千萬別待在車內」。

特斯拉軟體更新出包？女「受困46高溫車內」近40分鐘嚇壞

TVBS新聞網