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馬斯克要求特斯拉交車 要演示FSD功能 分析師調降該股評級

編譯季晶晶／綜合外電
瑞穗分析師Vijay Rakesh以需求降低和定價壓力為由，將特斯拉股票的評級由買進降到中立。(路透)
瑞穗分析師Vijay Rakesh以需求降低和定價壓力為由，將特斯拉股票的評級由買進降到中立。(路透)

特斯拉執行長馬斯克周一向發送電郵，要求北美交車必須要向客戶展示如何使用其全自動輔助駕駛（FSD）功能。

馬斯克在電郵中表示，在北美地區要完成交車，必須安裝並啟動FSD，且讓客戶短暫試駕，「我知道這會減慢交付過程，但這是硬性要求」。

所有新款特斯拉都安裝了名為Autopilot的標準駕駛輔助系統，而FSD對大多數北美客戶來說，每月收費199美元。

自動輔助駕駛技術雖是吸引營收的方法，但經常引發爭議。在美國國家公路交通安全管理局的壓力下，特斯拉近年來努力提高Autopilot和FSD系統的安全性。

特斯拉正努力避免第1季交付量出現年減幅，但看漲該股的分析師又少了一人。瑞穗的Vijay Rakesh周一表示，需求放緩、庫存增加和流動性收緊將衝擊這家電動車大廠明年的業績。他也將蔚來汽車和Rivian Automotive的股票評級由「買入」下調到「中性」。

Rakesh撰寫報告說：「電動車銷量成長正在減速，市場急需的低成本車款預計會在2025年末到2026年間推出。我們認為，電動車製造商左右為難，要顧到獲利和增產，又要承擔較高的資本風險，而且中國電動車市場正在降溫。」

特斯拉去年營收有23%來自中國，那裡的競爭對手降價10%到15%。

Rakesh將2024年純電車銷量成長，由兩個月前的預測值25%下調到15%，因政府削減補貼，以及利率和保險成本升高，導致消費者負擔能力降低，損害需求。

他的特斯拉目標價調低到195美元。該股周一上漲1.05%到172.63美元。

看漲特斯拉的分析師3月少了至少兩位，另有一位分析師轉向看跌。FactSet訪調51位關注特斯拉的分析師，目前僅33%還看漲，47%抱持中立態度，20%看跌。

Rakesh也以市場價格戰為由調降蔚來目標價到5.5美元，仍高於周一收盤價4.91美元。2024年交付量預測值下調20%至183,000 輛，低於華爾街共識的約204,000輛。

至於擁有「強大品牌」的Rivian，Rakesh說，R1車價介於70,000至95,000美元間，要在現在的環境賣得好，深具「挑戰性」 。他將Rivian目標價降到12美元。相較下，周一收在10.65美元。Rivian的2024年出貨預測被下調11%至74,500輛，低於市場共識83,000輛。 

特斯拉 電動車 馬斯克

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