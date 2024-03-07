特斯拉拉警報 大多頭轉空 ：這家EV大廠今年可能虧錢

摩根士丹利分析師Adam Jonas警告，依美國一般公認會計準則（GAAP），特斯拉今年可能出現虧損。（路透）

聲名遠播的特斯拉 大多頭、摩根士丹利（Morgan Stanley ）分析師Adam Jonas警告，依美國一般公認會計準則（GAAP），特斯拉（Tesla）今年可能出現虧損。這家電動車 大廠的股價周三應聲下跌到近一年來最低。

財經網站MarketWatch報導，Jonas撰寫報告說，電動車價格一再調降也沒能有效提振市場需求，各家公司的車隊正淘汰電動車，混合動力車則積極爭取對電動車有顧慮的「邊緣買家」。

根據Jonas，「如果特斯拉會在汽車業務上出現GAAP息稅前虧損，那也許就是今年了。」雖然特斯拉可能是「世上技術最先進的車廠」，但產品系列卻可能是主要車廠中最舊的。 此外，關鍵市場對電動車的需求正在放緩，中國大陸市場「供過於求，降價聲此起彼落」。還有，混合動力車正成為電動車真正的競爭對手。

Jonas預估特斯拉今年上半年的財報表現將低於預期。他下調該公司2024年全年銷量至低於200萬輛，意味年增長幅僅略高於10%。他預計「特斯拉將停止降價，以保護利潤率和現金流」。

另外，他也把特斯拉2024年GAAP每股盈餘由先前估計的1.54美元調降到99美分，調整後每股盈餘的預估值也從先前的2.04美元調降到1.51美元。

Jonas維特特斯拉的買進評級，目標價則由345美元下調至320美元。但那比周三收盤價176.54美元高出81%。該股已連跌三天，累計跌幅13%。FactSet訪調的分析師給特斯拉的平均目標價則在211美元左右。