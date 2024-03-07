我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

顧客排隊討罵 中餐館女店主爆紅 抖音近百萬點讚

籃球／恭喜 林書豪要當爸了 攜孕妻挑戰這項冠軍

特斯拉拉警報 大多頭轉空 ：這家EV大廠今年可能虧錢

編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利分析師Adam Jonas警告，依美國一般公認會計準則（GAAP），特斯拉今年可能出現虧損。（路透）
摩根士丹利分析師Adam Jonas警告，依美國一般公認會計準則（GAAP），特斯拉今年可能出現虧損。（路透）

聲名遠播的特斯拉大多頭、摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Adam Jonas警告，依美國一般公認會計準則（GAAP），特斯拉（Tesla）今年可能出現虧損。這家電動車大廠的股價周三應聲下跌到近一年來最低。

財經網站MarketWatch報導，Jonas撰寫報告說，電動車價格一再調降也沒能有效提振市場需求，各家公司的車隊正淘汰電動車，混合動力車則積極爭取對電動車有顧慮的「邊緣買家」。

根據Jonas，「如果特斯拉會在汽車業務上出現GAAP息稅前虧損，那也許就是今年了。」雖然特斯拉可能是「世上技術最先進的車廠」，但產品系列卻可能是主要車廠中最舊的。 此外，關鍵市場對電動車的需求正在放緩，中國大陸市場「供過於求，降價聲此起彼落」。還有，混合動力車正成為電動車真正的競爭對手。

Jonas預估特斯拉今年上半年的財報表現將低於預期。他下調該公司2024年全年銷量至低於200萬輛，意味年增長幅僅略高於10%。他預計「特斯拉將停止降價，以保護利潤率和現金流」。

另外，他也把特斯拉2024年GAAP每股盈餘由先前估計的1.54美元調降到99美分，調整後每股盈餘的預估值也從先前的2.04美元調降到1.51美元。

Jonas維特特斯拉的買進評級，目標價則由345美元下調至320美元。但那比周三收盤價176.54美元高出81%。該股已連跌三天，累計跌幅13%。FactSet訪調的分析師給特斯拉的平均目標價則在211美元左右。

特斯拉 電動車 Morgan Stanley

上一則

歐盟擬對中國電動車作海關登記 恐徵收追溯性關稅

延伸閱讀

特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外

特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外
美股上漲 費半再創新高 鮑爾證詞確認今年遲早降息

美股上漲 費半再創新高 鮑爾證詞確認今年遲早降息
OpenAI貼文回擊馬斯克提告：很難過走到這一步

OpenAI貼文回擊馬斯克提告：很難過走到這一步
贏馬斯克20億 貝佐斯資產2000億再登全球首富

贏馬斯克20億 貝佐斯資產2000億再登全球首富

熱門新聞

根據業界專家，中國車廠開發電動車比他國競爭對手快30%。圖為蔚來電動車模型。（路透）

解密中國車廠開發電動車 比他國競爭對手快30%原因

2024-03-04 02:40
電動車新創公司Fisker示警面臨生存危機，圖為該公司展出Ocean電動休旅車。(美聯社)

電動車新創Fisker快燒光現金 股票幾淪壁紙

2024-03-01 02:07
特斯拉加州Fremont廠的勞工正在檢視Model S。（路透）

特斯拉面臨約6千名勞工發動集體訴訟 和這問題有關

2024-02-29 01:04
蘋果決定放棄長達10年的電動車研發計畫。（美聯社）

蘋果放棄造車 雷軍震驚 李想認為是正確戰略選擇

2024-02-28 09:53
福斯汽車集團(Volkswagen AG)在歐洲電動車市場的銷量下滑引起關注。圖為福斯ID.3電動車。(路透)

電動車銷量下滑 專家警告福斯難實現2025減碳目標

2024-03-02 00:21
華為與廣汽傳祺首款合作車型傳祺M8宗師先鋒版上市。（網路照片）

華為又一款新車上市 傳祺M8宗師先鋒版亮相

2024-02-25 16:35

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持