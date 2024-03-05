特斯拉盤後股價跌逾1% 第1季交車量數據不妙？

特斯拉（Tesla）股價4日收盤暴跌逾7%後，盤後再挫1.3%。（路透）

特斯拉 （Tesla）股價4日收盤暴跌逾7%後，盤後再挫1.3%，原因包括中國大陸銷售數據、新一輪促銷措施等都引發需求憂慮，導致投資 更加擔心第1季交車量表現。

特斯拉股價4日收盤重挫7.7%至187.08美元，盤後再跌1.3%，主要原因似乎是多家媒體引用中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）的資料指出，特斯拉上海廠2月銷量約比去年同期下滑19%至約60,365輛，為2022年12月來最少，今年1~2月總銷量年減約6%至13.2萬輛。相較下，比亞迪1~2月純電池電動車銷量年減約1%。

1、2月是全年新車銷售最弱的月份，因此很難總結全年表現。花旗分析師鍾傑夫（Jeff Chung，音譯）預測，中國大陸今年電池電動車銷量將成長約16%至700萬輛左右。

不過，德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）引述媒體報導指出，特斯拉正為Model 3和Model Y庫存，在中國大陸推出約5,000美元的促銷措施，包括保險折扣、變更烤漆顏色的折扣、以及Model Y的優惠融資計畫等，持續到3月。

特斯拉也正在美國為特定的舊換新方案，推出5,000英里的免費使用超級充電站免費、高速公路附近快速充電網等優惠，直到2月底，「另外還有轉移到全自駕（FSD）輔助系統測試版、以及超級充電終身免費等優惠到3月底」。

這些訊息都使投資人擔心特斯拉第1季交車量數據。Future Fund Active ETF共同創辦人布雷克指出，受到華爾街 分析師追蹤、彙整特斯拉數據的網紅泰錫克（Troy Tesike）最近已調降第1季交車量預估至45萬輛，少於之前估算的46.5萬輛，原因是中國大陸銷售弱於預期、及美國費利蒙（Fremont）工廠升級版Model 3生產受限。華爾街目前預測特斯拉本季交車量約為47.8萬輛。