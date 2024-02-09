傳馬斯克將裁員 特斯拉每名員工貢獻營收 落後福特和通用汽車

特斯拉去年營收將近970億美元，相當於旗下14萬員工每人貢獻略低於69萬美元。（美聯社）

外傳特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 考慮裁員 ，恐非捕風捉影。從最近美國汽車製造商財報來看，特斯拉每名員工所創造的營收，已落後福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）。

特斯拉去年營收將近970億美元，相當於旗下14萬員工每人貢獻略低於69萬美元。

相較之下，通用汽車2023年為16.3萬名每人貢獻超過100萬美元，而福特汽車17.3萬名員工每人貢獻了93.7萬美元。

去年特斯拉每名員工貢獻營收雖落後通用汽車和福特汽車，但已較2022年有所改善。2022年營收為63.7萬美元。特斯拉2023年全球員工增加約10%。

特斯拉1月已預警今年營收會成長「顯著下降」後，投資人對電動車需求疲乏和競爭加劇益發憂心。

特斯拉也漸漸擔心成本的問題，彭博7日報導，特斯拉已要求各部門主管檢討所屬每名員工是否都重要，引發外界猜測特斯拉正考慮裁員。

特斯拉9日上漲逾1％，連續三日上漲，但今年迄今市值已失血1,860億美元。特斯拉目前市值為6,037億美元，僅略高於晶片製造商博通（Broadcom）的5,968億美元。