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特斯拉擴大內華達州電池生產 新工廠採用寧德時代設備

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）產製的大型電池儲能系統Megapack。 （美聯社）
特斯拉（Tesla）產製的大型電池儲能系統Megapack。 （美聯社）

彭博資訊引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將擴大在內華達州的電池生產，開闢一個小型設施，使用中國電池製造商寧德時代閒置的設備來製造電池。

消息來源說，特斯拉計劃向寧德時代購買設備，安裝在位於Sparks市裡的工廠，特斯拉完全自己掌控這些製造設備，而且負擔100%成本，寧德時代的人員只會協助將機器設備架設完成，其他範疇都不會涉入。

一位知情人士表示，這是特斯拉致力在美國境內建立磷酸鐵鋰電池供應鏈的一環，新建電池廠產出的電池，將供給特斯拉製造大型電池產品Megapack。特斯拉認為，這樣的設備購買安排，是建立新的生產設施相當有成本效率的方式。Megapack現有產品已經使用寧德時代電池。

由於只是向寧德時代購買設備，將中國廠商的介入程度減至最低，特斯拉如此安排，可望避免遭受批評。美國國會議員與拜登政府，現在都加強審查美國企業與中國企業在多個領域的合作，電池製造就在其中。

特斯拉與寧德時代都未回應彭博的置評請求。

除了這座新廠，特斯拉已表示過，今年加州Lathrop現有的電池廠，產能計劃增加一倍。這些開展都是為了支持執行長馬斯克上周所提的營運展望，馬斯克說，今年特斯拉的儲能事業成長會比電動車事業還要快。

使用寧德時代設備的新廠，初始的產出有限，大約在10GWH，如果運作順利，產量會逐漸擴大，預定2025年才會開始營運。合計Lathrop廠的產出，最終要占特斯拉電池生產的20%。

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