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表現不如預期…馬斯克點名特斯拉在日市占率太低 1原因恐讓他難如願

編譯易起宇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克在法說會點名特斯拉在日本賣不好，但他想提高當地的市占率絕非易事。 （路透）
特斯拉執行長馬斯克在法說會點名特斯拉在日本賣不好，但他想提高當地的市占率絕非易事。 （路透）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）上周法說會直接點名特斯拉在日本的市占率太低，希望至少提高到和其他非日系車廠一樣高，但事實是不只是特斯拉，所有電動車廠都在日本遇到困難，原因就在於純電動車在日本並非主流，當地車廠也不願放棄這種「主場優勢」，進而導致了日本的充電基建發展緩慢，以及純電動車很難降價。

Business Insider報導，馬斯克2010年曾預測，日本將成為特斯拉美國以外的最大市場，但十多年過去，特斯拉在日本的表現卻遠遠不如馬斯克的預期。

雖然電動車近年來在歐美銷售節節攀高，但全球最大汽車市場之一的日本，純電動車銷售成長卻一直相當緩慢。

其中一個原因是油電混合動力車向來支配著日本市場。據彭博報導，日本油電混合車去年的銷售已首次超過汽油和柴油車的合計市占率。

彭博行業研究資深汽車分析師吉田達生表示：「油電混合動力車在日本之所以受歡迎，是因為價格負擔得起而且可靠，不需仰賴強大充電基建的存在。」

不僅如此，當地車廠似乎也不願放棄這項優勢，轉向生產純電池動力車。

紐約時報報導，豐田汽車（Toyota）董事長暨日本汽車工業協會會長豐田章男先前曾控訴日本媒體，誇大電動車的商業和環保利益，並稱這些利益都是「海市蜃樓」。

這種猶豫的心態也拖延了日本的充電基建發展（日本全國目前只有約30,000個充電樁），並使純電動車的價格居高不下。

不過，日本車廠也確實已有計畫要加強在電動車上的努力。

豐田已表示，將在2030年前推出30款純電動車，本田汽車（Honda）則希望在2040年前所有銷售來自電動車和氫燃料電池車。

日本 電動車 特斯拉

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