日經：特斯拉汽車在中國「不得入內」之地愈來愈多 因資安顧慮

日經新聞報導，中國大陸愈來愈多政府所屬的相關場所以資安顧慮為由，規定特斯拉電動車不得入內。（路透）

在中國，愈來愈多政府所屬的相關場所以資安 顧慮為由，規定特斯拉 （Tesla）電動車 不得入內。

日經新聞引述消息說，去年以來，愈來愈多政府機構、地方局處、高速公路營運商，甚至文化和展覽中心，都禁止特斯拉電動車進入他們的場地。這種限制原本僅限於軍事基地。

舉例來說，據當地居民透露，在上海北外灘區中心舉辦文化活動、國際展覽和餐宴的「會客廳」，基於國安風險，特斯拉車不得進入場地，即使只是經過也不行。

當地居民告訴日經，如果要去那裡開會，主辦單位會事先通知你，不要開特斯拉車赴會。

另外，重慶市中心去年底實施交通管制，就特別針對特斯拉。當地居民表示，「就因為我們開的是特斯拉，就不得左轉，且不得行駛我們原定的路線」。據一位同樣在微信上發帖的當地居民表示，在四川省的一個拘留所，甚至豎立告示牌，規定特斯拉駕駛停車需要停到離50公追以外的區域。

去年夏天，湖南省岳陽一座機場禁止特斯拉車入內，一時引發對特斯拉的資安的熱議。機場方面的理由是，特斯拉車的「哨兵模式」允許車主監控停車時的可疑活動並錄下影像，可能因此暴露周遭的地形地貌。

特斯拉為了平息在中國對資安的疑慮，去年8月在當地啟用一個資料中心。這一舉止確保「在中國銷售所有車輛所生成的資料儲存在本地」。特斯拉也解釋，「哨兵模式」收集的資料只會存進車內本身的隨身碟，無法從遠端取得。