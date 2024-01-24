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路透：特斯拉計畫明年中生產新款電動車 售價2.5萬美元起

編譯簡國帆／即時報導
消息人士透露，特斯拉希望在2025年年中開始生產新型大眾市場電動車。（路透）
消息人士透露，特斯拉希望在2025年年中開始生產新型大眾市場電動車。（路透）

消息人士透露，特斯拉已告知供應商，希望在2025年年中開始生產一款代號為「紅木」（Redwood）的新型大眾市場電動車，形容該車型為小型跨界車款（compact crossover），包括售價25000美元的入門級車款。

路透報導，消息人士表示，特斯拉去年已向供應商發出「紅木」車型的「報價請求」或招標邀請，生產將於2025年6月開始，預估每周產量1萬輛。這些車型包括一款售價25000美元的入門級車款，將能與更便宜的汽油車、和比亞迪等低價電動車相競爭。

特斯拉執行長馬斯克一直在討論以更便宜的下一代電動車平台，生產平價電動車和自駕計程車，2020年首度承諾要打造一輛售價25000美元的汽車，之後屢經擱置與恢復。特斯拉目前最便宜的車款Model 3，在美國的起跳價為38990美元。

隨著特斯拉將在24日美股盤後公布財報，並舉行財報說明會，下一代小型車款的發表與推出時間點也成為投資人最想問的問題之一。馬斯克在去年5月的股東會說，特斯拉正在研發兩款新產品，合併年產量有望達500萬輛。

不過，特斯拉曾有錯失推出與定價目標的紀錄，也需要時間建立生產量能。例如Cybertruck生產與交車時點都都以延後，美國起跳價60990美元也比馬斯克在2019年宣稱的價格還要貴50%。

其中一名消息人士指出，特斯拉一直都對多數新產品推出太過樂觀，量產更可能在2026年才開始。

特斯拉 電動車 馬斯克

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