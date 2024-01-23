我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

電動車實在太多了 知名特斯拉多頭分析師調降目標價

編譯簡國帆／綜合外電
知名的特斯拉多頭－摩根士丹利分析師瓊納斯已調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩。（美聯社）
知名的特斯拉多頭－摩根士丹利分析師瓊納斯已調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩。（美聯社）

特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報前夕，知名的特斯拉多頭－摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）已調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩，「全球電動車動能停滯」，「我們預測特斯拉2024年的銷量與利潤展望將審慎」。

瓊納斯調降特斯拉股價目標價至345美元，低於原先的380美元，但維持買進評級不變。特斯拉股價22日收盤跌1.6%至208.80美元，盤後續挫0.4%。

特斯拉預定24日美股盤後公布去年第4季財報，FactSet數據顯示，華爾街預期上季每股盈餘（EPS）為73美分，今年全年預估為3.71美元，瓊納斯則調降特斯拉今年的EPS預估，從2.41美元降至1.98美元，為華爾街分析師最低。

美國、歐洲及中國大陸上季電池電動車銷量成長約30%至210萬輛，全年也約增加三成至670萬輛左右，兩者銷售都創新高，但供應也增加，引發電動車價格戰。

AutoForecast解決方案公司全球車輛預測副總裁費爾蘭尼說，由於電動車競爭加劇，特斯拉的利潤無疑正面臨威脅，「特斯拉須展現優異的營收成長、以及每輛車能持續獲利，才能討投資人歡心，但去年耶誕節後的（股價）下跌趨勢暗示股東預期（上季）不會有太好的結果」。

美銀證券分析師墨菲（John Murphy）認為，特斯拉的降價行動可能持續帶來逆風，也面臨要如何在2025或2026年底推出入門款／大眾市場車款之前支撐成長的問題，雖然鋰價下跌有望帶來益處。

不過，瓊納斯的特斯拉目標價為華爾街第二高，僅次於Wedbush分析師艾夫斯350美元。瓊納斯的目標價暗示特斯拉股價還有約67%的上漲空間，更遠高於華爾街平均目標價的約237美元。他也為自己的樂觀說明理由，「電動車市況艱困，但我們對人工智慧（AI）與機器人選項維持」買進評級。

特斯拉 電動車 華爾街

上一則

吃不消 汽車保險年漲20% 紐約保費最貴破3000元

延伸閱讀

美股三大指數盤前上揚 投資人緊盯企業獲利和降息線索

美股三大指數盤前上揚 投資人緊盯企業獲利和降息線索
罷工後 汽車製造業 提升機器人製程取代人力

罷工後 汽車製造業 提升機器人製程取代人力
在特斯拉裡煮飯？ 網紅車上煎香腸 還喊馬斯克「伊隆寶貝」

在特斯拉裡煮飯？ 網紅車上煎香腸 還喊馬斯克「伊隆寶貝」
中國經濟疲軟拖累？7大咖股欲振乏力 蘋果、特斯拉最慘

中國經濟疲軟拖累？7大咖股欲振乏力 蘋果、特斯拉最慘

熱門新聞

網紅艾麗莎在特斯拉車內煮海鮮來吃，吸引超過25萬人按讚。（取材自Instagram@alyssalauren ）

在特斯拉裡煮飯？ 網紅車上煎香腸 還喊馬斯克「伊隆寶貝」

2024-01-20 23:45
理想汽車表示，今年銷量目標超過BBA（賓士、寶馬、奧迪）。（中新社）

理想汽車：今年銷量目標超過賓士、寶馬、奧迪

2024-01-14 15:03
特斯拉的Model Y在美國市占率很高。（美聯社）

特斯拉Model Y、Model 3賣最好 銷量占全美一半

2024-01-16 22:05
汽車示意圖。（美聯社）

傳統車商跳腳 美環保署提交車輛減排案 有望帶動電動車銷售

2024-01-20 06:18
特斯拉最早可能在今年決定，要赴印度、印尼、泰國和馬來西亞之中哪個亞洲國家投資設廠。（美聯社）

印度、印尼、泰國、馬來西亞都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

2024-01-15 21:52
一名作業員在南卡羅來納州的BMW工廠組裝汽車。(路透)

Figure人形機器人將進駐BMW工廠 目前已學會泡咖啡

2024-01-18 22:55

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警