在特斯拉裡煮飯？ 網紅車上煎香腸 還喊馬斯克「伊隆寶貝」

網紅艾麗莎在特斯拉車內煮海鮮來吃，吸引超過25萬人按讚。（取材自Instagram@alyssalauren ）

隨著電動車 成為民眾選購的選項，特斯拉 （Tesla）也成為許多人夢寐以求的車款，不過有名女網紅近日在Instagram上傳一支自己在特斯拉中「煮飯」的影片，只見她在車內精心烹調蝦子、馬鈴薯和香腸等食材，最後還滿足地享用美食，影片曝光後讓網友傻眼，直呼「人為了暴紅什麼都做得出來」。

「紐約郵報」報導，這位名叫艾麗莎（Alyssa Lauren Manaig）的網紅日前在個人Instagram貼出影片，她除了在全白的特斯拉電動車中煮菜，還在文字中向特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）喊話稱「伊隆寶貝，我們努力很久才走到這一步」（Elon baby, we've come a long way）。

影片中，艾麗莎先是拿出粉紅色的2合1萬用鍋，據稱這款電器在亞馬遜（Amazon）網站上的售價不到70美元，接著陸續拿出蝦子、香腸和馬鈴薯等食材。艾麗莎先是將馬鈴薯切片、大蒜切碎，接著利用檸檬、奶油和調味料烹煮醬汁，接著將蝦子浸入醬汁調味，另外還配上煎好的馬鈴薯和香腸，艾麗莎最後滿足地在駕駛座上享用這頓餐點。

這段影片曝光後引發討論、吸引超過25萬人按讚，由於不久前才有人因為在飯店浴室製作披薩而暴紅，這讓網友留言稱「為什麼每個人都那麼熱衷於在廚房以外的任何地方做飯」，也有人表示「你的車聞起來一定很油膩」，還有人說「僅僅因為你可以，不意味著你就該這麼做」。

據悉，艾麗莎是在2020年買下這輛特斯拉電動車，而這支影片只是個開端，截至目前她已上傳4支在車內做飯的影片，作品包含墨西哥捲餅、炸機和韓式熱狗。

有片／特斯拉當廚房！正妹網紅車內展手藝 奇葩行為網看傻

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