Model Y在中國賣太好 特斯拉要從上海廠推出改款版

Tesla Model Y SUV 在北京展售。（路透）

知情人士透露，特斯拉 準備在上海工廠推出改款Model Y車型。此時，中國汽車市場競爭日益激烈，本土同業加速推出新產品。

知情人士說，特斯拉正在中國針對改款Model Y進行準備工作，最快可能在2024年年中開始量產。

知情人士透露，與今年10月升級的Model Y相比，2024款Model Y的外觀和內裝變化會更加明顯，但他沒有詳細說明。10月份升級後的Model Y增加新的車輪設計，也新增多色氛圍燈。

其中一位知情人士說，第一批最新款Model Y將由特斯拉上海工廠二期生產，該工廠將在新年假期期間停產一周左右，進行局部升級。他們補充說，量產前還要做更多調整。

特斯拉駐中國代表不予置評。

建於2019年的特斯拉上海廠現在生產特斯拉全球逾半數的出貨量。至於2020年推出的跨界休旅 車款Model Y很受歡迎，現在是全球最暢銷的電動車 款之一。根據彭博行業研究彙編的數據，特斯拉在中國的出貨中，約75%是Model Y。

特斯拉的中國競爭同業，包括比亞迪、小鵬汽車都發表了多款新車，以便在市場的各區塊提高市占。比亞迪的全球純電動車銷量很可能在本季就超越特斯拉。

特斯拉在今年稍早讓問世六年的Model 3車款改款，外觀更時尚且續航里程更長，以便吸引消費者。

包含插電式油電車與純電動車在內，中國新能源車的總銷量在11月年比激增40%，月比則增加8.9%，至84.1萬輛。