自駕安全隱憂 特斯拉召回203萬輛車 提供免費軟體更新

全國公路交通安全管理署兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，特斯拉宣布召回超過200萬輛電動車，更新軟體。圖為一輛特斯拉車被拖回佛州一家經銷商。(歐新社)

美國電動車 龍頭特斯拉 (Tesla)汽車被疑自動駕駛系統有安全隱憂，與近千宗車禍有關，遭全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)調查了過兩年後，特斯拉13日宣布召回(recall)約203萬輛電動車，進行軟體更新，以安裝新的保護措施。

列入召回名單的Model S車款，製造年份在2012年至2023年間，Model X製造年份為2016年至2023年之間，Model 3製造年份在2017年至2023年間，Model Y製造年份則在2020年至2023年之間。

全國公路交通安全管理署兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，特斯拉宣布召回超過200萬輛電動車，更新軟體。(路透)

華爾街日報13日報導，全國公路交通安全管理署兩年來調查與特斯拉駕駛輔助科技(driver-assistance technology)有關的車禍，對於自動駕駛系統可能遭到駕駛人誤用產生疑慮，自駕 系統似乎缺乏足以避免駕駛人誤用的完善機制。調查過程中檢視了與特斯拉自駕系統有關的956件車禍案例。

NHTSA表示：「特斯拉已向該局申請和其自動輔助駕駛軟體相關的安全召修。」NHTSA指出，「受影響車輛將收到軟體遠端更新修正」。

全國公路交通安全管理署宣布，特斯拉將召回的203萬輛電動車包括2012年至2023年之間，在美國國內售出的某些Models 3、S、X、Y車系；召回並回溯至2012年的車款提供軟體更新。

該署指出，使用特斯拉自駕系統時，如果駕駛人沒有繼續掌控車輛，或者駕駛人對於突發狀況可能出現毫無準備，車禍風險將隨之增加。

全國公路交通安全管理署兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，特斯拉宣布召回超過200萬輛電動車，更新軟體。(歐新社)

在這波召回行動中，特斯拉將提供車主免費軟體更新。特斯拉在申請召回文件中表示，自動輔助駕駛系統「可能不足以防止駕駛誤用」，以及可能提高車禍的風險。

特斯拉駕駛輔助科技連續傳出車禍案例之後，聯邦主管機關在2021年啟動調查。