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自駕系統安全疑慮 特斯拉宣布召回200多萬輛車

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自駕系統安全疑慮 特斯拉宣布召回200多萬輛車

記者顏伶如／即時報導
全國公路交通安全局兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，如今特斯拉宣布召回200多萬輛電動車。(美聯社)
全國公路交通安全局兩年來調查特斯拉自動駕駛系統安全問題，如今特斯拉宣布召回200多萬輛電動車。(美聯社)

華爾街日報13日報導，全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)兩年來調查特斯拉(Tesla)自動駕駛系統安全問題，如今特斯拉宣布召回(recall)200多萬輛電動車

全國公路交通安全局兩年來調查與特斯拉駕駛輔助科技(driver-assistance technology)有關的車禍，對於自動駕駛系統可能遭到駕駛人誤用產生疑慮，自駕系統似乎缺乏足以避免駕駛人誤用的完善機制。調查過程中檢視了與特斯拉自駕系統有關的956件車禍案例。

全國公路交通安全局12日宣布，特斯拉將召回200多萬輛電動車，包括2012年至2023年之間，在美國國內售出的某些Models 3、S、X、Y車系。

全國公路交通安全局指出，使用特斯拉自駕系統時，如果駕駛人沒有繼續掌控車輛，或者駕駛人對於突發狀況可能出現毫無準備，車禍風險將隨之增加。

在這波召回行動中，特斯拉將提供車主免費軟體更新。

特斯拉駕駛輔助科技連續傳出車禍案例之後，聯邦主管機關在2021年啟動調查。特斯拉則表示，自駕功能安全無虞。

列入召回名單的Model S車款，製造年份在2012年至2023年間，Model X製造年份為2016年至2023年之間，Model 3製造年份在2017年至2023年間，Model Y製造年份則在2020年至2023年之間。

特斯拉 自駕 電動車

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