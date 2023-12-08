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特斯拉瑞典罷工 北歐多國聲援 20日起港口停止卸貨

中央社／秝斯德哥爾摩9日專電
瑞典金屬工人針對特斯拉罷工尚未停歇。（路透）
瑞典金屬工人針對特斯拉罷工尚未停歇。（路透）

瑞典金屬工人針對特斯拉罷工尚未停歇，北歐包括芬蘭、丹麥、挪威3國都有工會行動聲援，各工會決定從20日起，斯堪地那維亞各港口將全面停止卸下特斯拉車輛。

電動車大廠特斯拉（Tesla）拒簽集體勞資協議引起瑞典金屬業工人工會IF Metall罷工。

丹麥運輸工會3F Transport宣布支持瑞典金屬業工人工會，將於20日起全面停止在丹麥港口為特斯拉卸貨，並拒絕以公路運輸的方式將特斯拉的新車送入瑞典。

丹麥最大的退休金基金已在丹麥3F工會表示加入聲援瑞典罷工行列後，拋售他們持有的特斯拉股票，並將特斯拉列入黑名單。這些股份價值約4億丹麥克朗（約合新台幣17.7億元）。

芬蘭汽車與運輸工會AKT也加入聲援行列，宣布將於20日起停止在港口卸下將送往瑞典的特斯拉車輛。

AKT主席柯科（Ismo Kokko）表示，全力支持瑞典金屬業工人工會針對特斯拉的罷工，並聲明，北歐的勞動市場模式就是加入集體勞資協議，工會之間互相支持。

芬蘭工業工會表示，還未收到瑞典工會的支援要求，但若需要，他們會加入聲援。工會簽訂的集體協議屬於車輛銷售、車輛製造業的集體協議，因此他們有義務共同罷工；特斯拉的展售門市與修車廠也屬於這個合約，若有必要也得加入罷工行列。

除此之外，挪威最大的私部門工會Fellesforbundet已承諾加入聲援瑞典罷工行列。因此若特斯拉不讓步，從20日起，特斯拉的車輛將無法由斯堪地那維亞的任何港口進入瑞典市場。

瑞典聯合總工會（Swedish Trade Union Confederation, LO）主席吉德庸森（Susanna Gideonsson）表示，特斯拉以為他們可以像封建時代的君主，希望整個國家都配合他，這是不對的。

她說，過去也有國際大公司進入瑞典市場，並且簽訂集體勞資協議，例如優衣庫（Uniqlo）。

瑞典聯合總工會在官方網站上聲明，瑞典境內的所有工人都應該享有瑞典的工資、福利和勞動條件，這次罷工的目的是讓特斯拉同意簽訂集體協議，若對特斯拉開了先例，往後會有更多大型國際公司不遵守瑞典的規定，改變瑞典的勞動環境。

瑞典專家分析，馬斯克（Elon Musk）不會輕易妥協，瑞典市場雖然只占了特斯拉總銷售量的2%，但因為瑞典是科技大國，也是很重要的環保先驅，因此有特殊意義。若馬斯克在瑞典讓步，德國也可能跟進要求特斯拉簽訂集體協議。

德國金屬工人工會IG Metall也聲援瑞典針對特斯拉的罷工，但礙於法律規定，無法做到所有聲援項目。

特斯拉曾試圖跟瑞典勞動部部長帕爾松（Johan Pehrson）會面，解釋目前勞資糾紛的狀況，但遭到拒絕。

瑞典金屬業工人工會IF Metall從2017年起開始要求特斯拉簽訂集體勞資協議，但特斯拉一直拒絕，因此引起此次大規模罷工。

瑞典 特斯拉 罷工

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