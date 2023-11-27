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遭指「煞車失靈」特斯拉求償70萬美元 中國法院判賠280元

中央社／台北27日電
2021上海車展上，一名女士身穿「剎車失靈」字樣的T恤，站到一輛特斯拉的車頂維權。（取材自微博照片）
2021上海車展上，一名女士身穿「剎車失靈」字樣的T恤，站到一輛特斯拉的車頂維權。（取材自微博照片）

2021年上海車展轟動一時的「特斯拉車主維權事件」，因鑑定涉案車輛不存在煞車問題，判車主向特斯拉道歉及賠償人民幣2000元（約280美元），但特斯拉認為商譽受損，求償500萬元（約70萬美元）並將上訴。

2021年4月，西安李女士與河南張女士各自因為駕駛特斯拉發生交通事故，一同身著帶有「煞車失靈」字樣服裝，在上海車展特斯拉展台上拉布條、喊口號等。

中國新聞週刊今天報導，特斯拉方面表示，為了自證清白，在西安李女士將車輛出售後，還特別將涉案車輛重新買了回來，並墊付了鑑定費用，相關花費就達到數十萬元；且該事件造成的損失巨大，經評估，特斯拉訂單及商譽損失高達上億元。

司法鑑定機構的鑑定意見為：特斯拉Model 3型號汽車制動系統現時技術狀況正常有效無故障，也無煞車踏板無法被踩下及制動效能下降的情況。

特斯拉訴「上海車展事件」西安女車主名譽權侵權一案，法院作出判決。李女士必須在判決生效10天內刪除在新浪微博中發表的所有損害原告特斯拉（上海）有限公司名譽的言論及評論，在微博以書面方式向特斯拉道歉，並賠償特斯拉經濟損失及維權費用2000元。李女士還需支付鑑定費2萬元。

至於特斯拉訴河南張女士名譽侵權案正在審理中。

儘管特斯拉對西安李女士的官司贏了，但不服賠償金僅2000元，因此計畫再上訴。

報導引述汽車行業觀察人士說，2000元的賠償金額不具有威懾力，「這是不是說明，以後有不合理的訴求也可以透過『鬧事』來解決？」他認為此案中不合理維權的方式可能被仿效，對企業的發展產生影響。

特斯拉 河南 微博

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