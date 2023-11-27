瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 馬斯克贏法院臨時裁決「可自取」

針對瑞典郵政工人同情其他工會罷工、不遞送特斯拉新車車牌，該公司周一取得法院臨時裁決，可自行到交通局領取。（美聯社）

億萬富豪馬斯克在特斯拉 的瑞典 勞資糾紛中取得初步勝利。該公司周一已取得臨時裁決，迫使瑞典必須為新車發放車牌。

英國金融時報報導，特斯拉先前對瑞典交通局和郵政系統PostNord提起雙重訴訟，因郵政工人同情正在罷工 的特斯拉維修廠技工，拒絕為特斯拉新車遞送車牌，導致特斯拉新車無法上路。

特斯拉周一提告時主張，「特斯拉車輛的車牌，歸特斯拉所有」。

交通局當天稍晚表示，法院裁定，未來七天必須允許特斯拉直接到該局領取車牌，而不是靜待郵寄送達。

特斯拉也告了PostNord，請求地方法院下令釋出所有寄給特斯拉的包裹。

這場訴訟代表特斯拉對瑞典罷工活動以及愈來愈多其他勞工採取同情行動、影響到特斯拉當地業務感到不滿。上月，在特斯拉拒絕像當地幾乎所有企業一樣、簽署規範薪資和工作條件的團體協約後，屬於IF Metall工會的大約130名技工開始罷工。

結果，遞送零件和車牌的郵政工人、特斯拉經銷商的垃圾清運人員，以及卸運特斯拉汽車的碼頭工人，都力挺IF Metall罷工行動，拒絕與這家美國電動車大廠合作。氣得在馬斯克在社群媒體平台X上痛批「這真是瘋了」。