特斯拉Cybertruck黑五展售店亮相 只能3公尺以外賞車

特斯拉（Tesla）把握黑色星期五購物旺季，在加州聖地牙哥展售中心展售皮卡Cybertruck。（彭博資訊）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）下一款要上市的新車，也是它的第一輛皮卡車Cybertruck，被安排在美國零售市場重要活動「黑色星期五 」期間在全美多個展售中心登場，吸引了購物人群搶著來近距離看看這輛以不銹鋼包覆的全電動卡車。

例如在加州 聖地牙哥Westfield購物中心裡的特斯拉展售店裡，就有大約25個人擠著仔細盯著單獨展示的一部Cybertruck，他們與Cybertruck之間有繩帶隔著，只能在距離大約10英尺（3公尺）之外「賞車」。其他人還在展售店外排隊，等著進來看。

為何車子只能遠觀不可親近？展售店內的人員告訴參觀者，車子內部還不能看，要等到第一輛Cybertruck本月30日交給買主之後，才會開放。

特斯拉鐵粉Joseph Smarr在店內受訪時，大讚Cybertruck「突破一輛卡車能有的界限」，是特斯拉的力作。他說自己已在購買Cybertruck的等候名單之內一年多的時間，目前已擁有Model S與Model X各一部。

特斯拉不透過經銷商，自己直接銷售車輛給消費者，通常都在人潮多的高檔購物中心，開設摩登展售店，以便消費者購物時，也能走進展售店看車，如此就有助特斯拉接觸到對電池驅動車輛好奇、但仍有許多疑問想問的消費者，開發潛在客戶。

彭博資訊說，首批購買Cybertruck的車主，將在特斯拉德州奧斯汀總部的上市活動中拿到車子，特斯拉到目前都還沒有公告Cybertruck價格，以及配備組合選擇等細節。