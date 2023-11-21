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印度和特斯拉接近達成協議 將降進口電動車關稅並設廠

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（左）今年6月即表示，特斯拉打算在印度大舉投資，且打算明年訪問印度。（路透）
特斯拉執行長馬斯克（左）今年6月即表示，特斯拉打算在印度大舉投資，且打算明年訪問印度。（路透）

彭博引述知情人士報導，印度特斯拉（Tesla）接近達成協議，將從明年起開放特斯拉進口電動車，並於兩年內在印度設廠。

由於關稅太高，特斯拉尚未直接出口電動車到印度。消息人士透露，特斯拉未來在印度生產的電動車上市時，零售價格可能低到20,000美元。

印度據說考慮調降電動車進口關稅，為期五年，前提是這些跨國汽車製造商承諾會在當地設廠。

知情人士向彭博透露，雙方可能在明年1月的古吉拉特投資高峰會上正式宣布消息。另一位知情人士表示，總理莫迪的家鄉古吉拉特、馬哈拉什特拉邦和坦米爾那都邦是考慮設廠的地點，當地已建有成熟的電動車和出口生態系。知情人士也強調，尚未達成最後決定，計畫仍可能有變化。

知情人士表示，特斯拉最初承諾的建廠投資額至少20億美元，並積極就地採購價值多達150億美元的汽車零組件。此外，特斯拉也將在印度生產電池以降低成本。

若能打進這個全球人口最多的國家，不僅可以滿足中產階級消費者的赤字，對特斯拉也大有助益。莫迪政府一直在推動擴大國內電動車製造，並鼓勵盡快採用綠能交通工具。

不過，據BloombergNEF的報告，印度電動車市場尚未起飛，電池動力車去年占乘用車銷售比率僅有1.3％。由於電動車售價高昂，充電站太小，潛在買主猶豫不決。

電動車 特斯拉 印度

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