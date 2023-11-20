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特斯拉在中國逆勢「4連漲」 Model Y長續航版1個月內漲逾8500元

記者黃雅慧／即時報導
特斯拉中國官方21日宣布，Model Y長續航版漲價人民幣2000元，現價人民幣30.44萬元起。（取材自特斯拉中國）
特斯拉中國官方21日宣布，Model Y長續航版漲價人民幣2000元，現價人民幣30.44萬元起。（取材自特斯拉中國）

特斯拉中國官方21日宣布，Model Y長續航版價格調漲2000元（人民幣，下同，約281.3美元），現價30.44萬元人民幣（約4.3萬美元）起。短短半個月中，特斯拉中國在中國市場的在售的Model 3及Model Y全系車型，均迎來了價格上調。

過去兩周，特斯拉中國已調漲了三次：Model Y高性能版率先在10月27日調漲1.4萬元，現價36.39萬元起；11月9日，特斯拉中國再調整Model Y全輪驅動長續航版與Model 3長續航煥新版，分別調漲2500元與1500元。

不到5天時間，特斯拉中國11月14日又調漲特斯拉Model 3後輪驅動煥新版與Model Y後輪驅動版兩款車型，分別上調1500元與2500元。

在三次漲價後，特斯拉中國便傳出調漲還未結束。財聯社報導，有特斯拉體驗店的銷售人員表示還會再漲價，「這次漲價相對於8月的降價實際上屬於『價格回調』，一方面因為特斯拉銷量好，另一方面是由於生產線壓力非常大，生產成本也在上漲，在我們看來漲價是一個必然的事情。」

乘聯會秘書長崔東樹認為，「特斯拉連續三次漲價與成本的關係頗為直接，而利潤壓力增大是導致價格上漲的根本原因。」；業內人士也表示，隨著在華銷量表現的持續強勢，當下的特斯拉中國在「銷量」與「利潤」之間暫時選擇了後者。

特斯拉第三季財報顯示，特斯拉該季實現營收233.5億美元，年增9%；GAAP口徑下淨利潤為18.53億美元，年減44%；毛利率為17.9%。特斯拉毛利率已連續四季下滑。

特斯拉 利潤 利率

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