不到一周時間 特斯拉中國再度調漲Model 3／Y價格

不到一周時間，特斯拉中國14日再度宣布漲價。（美聯社）

特斯拉 中國微博14日公告，即日起調高Model 3／Y後輪驅動版售價。Model 3後輪驅動版加價人民幣1,500元至人民幣26.14萬元，Model Y後輪驅動版加價人民幣2,500元至人民幣26.64萬元。

澎湃新聞報導，特斯拉中國11月9日已將Model Y全輪驅動長續航版售價由人民幣29.99萬元調升為人民幣30.24萬元，加價人民幣2,500元。Model 3長續航版售價調整為人民幣29.74萬元，加價人民幣1,500元。

對於Model 3和Y長續航版的漲價，特斯拉表示，10月27日Model Y高性能版售價上調人民幣1.4萬元後，確實計劃對Model Y其他版本車型價格進行相應調整。

Model Y在10月1日已完成全系車型的進化升級，內飾新增了多色氛圍燈，並在儀表板及前門飾板選用更新的科技織物材質，外觀更新了19吋雙子星輪圈設計。

特斯拉今年初分別在中國、日本、南韓、美國、歐洲等地市場大幅降價，涉及Model 3和Model Y等暢銷車型，這也是前兩季銷量高增長的主因。

對此，特斯拉執行長馬斯克 曾表示，願意在動盪時期再次下調電動汽車的價格，儘管這會影響公司毛利率 ，但願意犧牲毛利率換取銷量增長。

但大範圍降價也導致特斯拉毛利率顯著下降，特斯拉今年第3季毛利率為17.9%，低於上半年的18.7%。