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特斯拉Cybertruck禁1年內轉售 違者可能遭求償5萬元

編譯季晶晶／綜合12日電
特斯拉純電皮卡Cyber​​truck在紐約市曼哈頓一處展場展示。(路透)
特斯拉純電皮卡Cyber​​truck在紐約市曼哈頓一處展場展示。(路透)

通常，車主買車之後就有權轉手賣出，但特斯拉的Cybertruck不一樣，它訂有第一年不得轉售的規定。

財星雜誌（Fortune）報導，特斯拉訂購條款裡「僅限Cybertruck」的部分規定，由於Cybertruck最初是限量釋出，買家在車子交付後的第一年內不得轉售。

當然，這輛不鏽鋼純電皮卡的許多熱情買家可能不在乎這條規定，其中一部分人很快就會收到交付的車輛。

如果出於任何未能預見的原因必須轉售，而特斯拉也同意這個理由合乎禁止轉售的例外情況，Cybertruck車主須以書面形式通知特斯拉，並給予合理時間讓特斯拉決定是否要買回該車，特斯拉會依最終價格表列出的車價扣掉減項，包括行駛里程乘以每英里0.25元、合理的磨損、維修車輛至符合特斯拉標準所需要的費用等等來出價。如果特斯拉不願意買回，車主取得書面同意後可轉售第三方。來來回回要耗費一些時間，但車主有可能取得轉售許可。

如果車主不理會或根本忘記這回事，違反了規定，會有罰則。特斯拉可以尋求禁令救濟，阻止車輛所有權的轉讓，或者求償5萬元或是因轉售取得的代價，視何者較高而定。

如果這還不足以阻止車主在未獲許可的情況下第一年就轉售Cybertruck，特斯拉未來也可能拒絕向他出售任何車輛。

消費者對Cybertruck的興趣濃厚，特斯拉執行長馬斯克上月表示，已有超過100萬人預付訂金要買Cybertruck，遠高於特斯拉的年產能12.5萬輛，該公司希望2025年能提升到25萬輛。

特斯拉 馬斯克

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