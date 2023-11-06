特斯拉德廠勞工加薪4% 還發獎金抗通膨 就怕美工會來亂

特斯拉的主管上周已通知德國廠的1.1萬名員工將加薪4%，11月生效。圖為去年特斯拉執行長馬斯克接待參訪柏林廠的德國總理蕭茲。（美聯社）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）的主管上周已通知德國 廠的1.1萬名員工將加薪4%，11月生效，此時正值工會積極推動爭取福利，而執行長馬斯克 也可能面臨美國事業出現類似嘗試組成工會的行動。

華爾街日報引述知情人士的說法報導，特斯拉在德國管理層上周稍晚在馬斯克視察柏林郊區的超級工廠時公布一套員工加薪方案。馬斯克也承諾這座組裝廠將生產新一代車。

知情人士說，在馬斯克上3日視察德國廠期間，特斯拉主管人員告知員工，從11月開始德國廠的1.1萬名員工薪資將提高4%。特斯拉還將在12月向員工分發1500歐元（約1610美元）的獎金，來抵銷通膨影響；從明年2月開始，特斯拉將把產線員工的年薪額外提高2500歐元。

特斯拉先前一直面臨來自德國影響力強大的IG Metall工會給予壓力，該工會正試圖在特斯拉柏林廠組織員工，並且讓特斯拉同意一份工會合約。在瑞典，代表特斯拉服務員工的一個較小型產業工會已經進行罷工，預定6日與特斯拉資方會面，該組織尋求集體談判合約。

此前，美國汽車工人聯合會（UAW）盯上特斯拉的美國廠。UAE稍早從底特律三大車廠贏得創紀錄的合約，正押注非工會成員的勞工也會加入他們的陣容。在UAW獲勝不久後，豐田上周也宣布要讓多數美國廠員工加薪。豐田的美國廠並無工會組織。

華爾街日報分析，特斯拉在歐美面臨勞工組織工會，可能進一步讓特斯拉的勞力成本上揚，而此時特斯拉為了因應銷售成長減緩而降價，已使獲利面臨壓力。不過，勞工普遍要求大幅加薪，原因是通膨導致生活物價上漲，且新一波的勞工主義抬頭。

根據IG Metall的說法，特斯拉德國廠這波新的加薪行動，是繼德國廠去年開張後加薪6%之後的新行動。根據特斯拉今年稍早發出的聲明，柏林廠一周生產約5000輛車。

在歐洲，特斯拉是唯一一家在工廠沒有工會代表的車廠。馬斯克曾在社群平台X上批評工會，表示特斯拉付給工廠勞工的薪資比競爭同業還高。