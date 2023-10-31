汽車業前景黯淡 特斯拉市值不到2周縮水1300億元

投資人最近非常擔心特斯拉的營運前景。（歐新社）

由於投資 人對電動汽車需求開始減弱的擔憂加劇，特斯拉 股價在最近不到兩周時間裡，已跌掉將近五分之一。市值縮水1,300億美元。

市場在10月中旬開始拋售特斯拉，當時這家電動汽車大廠在第3季度財報法說會上，調降成長預期。之後，全球其他幾家車廠以及華爾街分析師，也陸續發出車市將轉低迷的評論。本周，電池製造商Panasonic和晶片製造商安森美半導體接著對電動汽車行業的需求示警。

這些警報令整個美國汽車業股票承壓，之前，汽車股的人氣已經受到美國聯合汽車工會（UAW）拖累。然而沒有罷工問題的特斯拉跌勢反而更顯著。特斯拉10月18日財報發布以來，已經下挫超過17%，同期標普500指數下跌2.8%，那斯達克100指數下跌3.4%。股價下跌已導致特斯拉市值蒸發約1,300億美元。

摩根士丹利分析師Adam Jonas周二在一份談論整體產業疲態的報告中寫道：「問題的癥結在於，成本上升、價格下跌、利率走高以及需求放緩的全球大環境下，一個資本密集型產業投資於未經驗證的電動車 策略。」他指出，「投資人現在似乎意識到，投資於電動車的數百億美元資金可能是價值破壞，而非價值增長」。

高利率讓擁有汽車的成本增加，汽車業的整體前景因而持續黯淡。再加上通膨上升，消費者花大錢購買的能力受到擠壓，電動汽車首當其衝。

彭博資訊分析，特斯拉做為一家估值令人垂涎的純電動車廠，面臨很大風險。雖然特斯拉的高貴股價部分反映它研發自動駕駛的潛力，但更大的一部分，是要看公司有沒有能力維持目前在電動汽車行業的主導地位和利潤率。

一旦電動車需求減弱，特斯拉激進降價措施又逐漸不能提振買氣，投資人開始變得緊張不安，反映在股價上就是大幅下挫。

還好周二的一個法院判決，對特斯拉有利，股價在午盤反彈。在該訴訟案中，特斯拉說服了陪審團，裁定四年前導致加州一名駕駛人死亡的車禍，不是該公司Autopilot技術的責任。特斯拉股價在周二收盤上漲1.8%至200.84美元。