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像個小嬰兒？描述特斯拉上周法說會慘況 分析師嘆馬斯克表現超可悲

編譯易起宇／綜合外電
美國擁有約190萬粉絲的財經分析師網紅帕夫拉斯表示，特斯拉執行長馬斯克上周法說會的表現就像個快哭的小嬰兒，令人感到可悲。 （路透）
美國擁有約190萬粉絲的財經分析師網紅帕夫拉斯表示，特斯拉執行長馬斯克上周法說會的表現就像個快哭的小嬰兒，令人感到可悲。 （路透）

美國財經分析師網紅帕夫拉斯（Kevin Paffrath）近日表達了他對電動車大廠特斯拉（Tesla）18日法說會的看法，他認為執行長馬斯克在會上像是個快哭出來的小嬰兒，領導風範盡失。

Business Insider報導，帕夫拉斯經營的YouTube頻道「Meet Kevin」，擁有約190萬訂戶，他近日向Yahoo Finance表示，他認為特斯拉這場法說會辦得「很糟糕」，馬斯克的表現就像個「小嬰兒」、甚至「幾乎就快要哭了」。

他說：「一個只會為經濟現況流淚、而不是想出因應之道的領導人，實在很可悲。」

帕夫拉斯以馬斯克針對特斯拉墨西哥超級工廠做的發言為例。馬斯克3月會議才向投資人證實，要蓋這座100億美元的工廠，該工廠將是特斯拉至今最貴的一座。

馬斯克在上周的法說會上表示，由於利率上漲導致借款成本增加，他將延後這座工廠的建造。他指出利率對車貸還款的影響，並表示，「如果利率持續位在高位，或甚至更高，買車將變得不容易」。

但帕夫拉斯批評馬斯克的回應，說他就是「在害怕」，並建議馬斯克和墨國政府好好磋商，或是「在更高所得的地區打廣告」。帕夫拉斯先前呼籲特斯拉，向粉絲以外的民眾推銷產品。

帕夫拉斯說：「我們需要的是，知道光明就在隧道的盡頭，而不是聽一個沒有提供明確路線的執行長抱怨。」

馬斯克 特斯拉 利率

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