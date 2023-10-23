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上周遭屠殺 特斯拉5天股價慘跌16% 市值蒸發1300億美元

編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉剛剛度過了今年來最慘烈的一周，在截至10月20日的五天內，股價暴跌16%，市值蒸發了近1,300億美元。（路透）
特斯拉剛剛度過了今年來最慘烈的一周，在截至10月20日的五天內，股價暴跌16%，市值蒸發了近1,300億美元。（路透）

特斯拉剛剛度過了今年來最慘烈的一周，在截至10月20日的五天內，股價暴跌16%，原因是第3季盈餘令人大失所望，以及執行長馬斯克主持的災難性法說會，引發了沉重賣壓。

根據Business Insider的計算，在如夢魘般的上周，這家電動車製造商的總市值蒸發了近1,300億美元，而根據彭博億萬富豪指數，馬斯克自己的個人財富減少了約300億美元。

儘管今年迄今該股仍上漲了72%，但隨著2023年初人工智慧（AI）題材的炒作消退，以及投資人開始擔心利率上升的影響，特斯拉股票回吐了過去幾個月的部分漲幅。

在上周三（18日），特斯拉公布的上季每股盈餘為0.66 元，遠低於華爾街的預期0.74 美元；上季營收也低於分析師的預測。

隨後，馬斯克在財報後的電話會議表示，由於巨大的生產挑戰，特斯拉可能「用 Cybertruck自掘墳墓」。他並警告說，一些經濟逆風可能會拖累需求。

一名分析師形容他的表現是一場「小型災難」；另一名分析師則表示，這位世界首富的表現就像一個「幾乎在掉淚」的「小嬰兒」。

持有特斯拉大型競爭對手股票的投資人，希望這家汽車製造商如地獄般的一周，不是即將發生事情的壞兆頭。所謂「豪勇七蛟龍」巨型股的四位成員—微軟、Google母公司Alphabet、Meta Platforms和亞馬遜—都將於本周公布其第3季財報。

特斯拉 馬斯克 投資

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