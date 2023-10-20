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果真「自掘墳墓」 特斯拉股價挫跌9% 馬斯克身家一天縮水240億美元

編譯陳律安／綜合外電
特斯拉上季財報欠佳，股價隨之大跌，馬斯克身家19日一天就縮水240億美元。 （路透）
特斯拉上季財報欠佳，股價隨之大跌，馬斯克身家19日一天就縮水240億美元。 （路透）

特斯拉（Tesla）上季財報欠佳，營收和獲利雙雙下滑，且低於華爾街預期，執行長馬斯克又坦承生產電動皮卡Cybertruck是「自掘墳墓」，還須等待12到18個月後才能見到這款車為公司帶來貢獻。特斯拉股價19日收盤跌逾9%，馬斯克的身家也隨之縮水約240億美元。

富比世（Forbes）雜誌報導，馬斯克持有約21%特斯拉股權，占其身家68%，光是在19日早盤，隨著特斯拉股價重挫，他的淨值縮減近10%至2,322億美元，但仍為全球首富。

特斯拉在美股18日盤後公布，第3季營收196億美元，每股盈餘66美元，均不如市場預期，是2019年第2季以來首見。然而，分析師說，特斯拉股價急跌的主因，是馬斯克在法說會上發表對全球經濟的悲觀看法，包括美國的利率成本已大幅上升、當前的經濟環境充滿挑戰、特斯拉需降價，以及呼籲市場不要對電動皮卡Cybertruck抱太大期望。

Bernstein分析師說，在特斯拉財報欠佳的同時，馬斯克的說法更引人擔憂。Wedbush分析師表示，特斯拉法說會是場小型災難，華爾街想釐清特斯拉利潤率滑落，和在全球不斷降價的原因，但卻聽到馬斯克對利率升高、全自動駕駛／人工智慧投資的疑慮，以及Cybertruck未來12~18個月艱難的製造前景。

特斯拉 馬斯克 華爾街

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