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新研究：寒冷天氣 較有益於特斯拉電池的健康

編譯季晶晶／綜合16日電
新創公司Recurrent研究，寒冷天氣可能比溫暖天氣有益於特斯拉電池的長期健康。（路透）
新創公司Recurrent研究，寒冷天氣可能比溫暖天氣有益於特斯拉電池的長期健康。（路透）

雖然低溫通常與電池性能下降有關，南韓今年稍早甚至以特斯拉未告知車主，電池續航力在寒冷天氣下會縮短為由，開罰該公司220萬美元，但根據美國新聞網站Electrek報導的一項新近研究，長遠來看，寒冷天氣反而可能有益於這些電池的長期健康。因為隨時間推移，電池衰退程度可能較為輕微。

研究電動車技術的新創公司Recurrent發布其目前追蹤的1萬2500輛特斯拉的數據，發現在寒冷和沿海氣候下的特斯拉電池，比在溫暖氣候下的壽命長。

Recurrent依每一輛特斯拉的續航力給予評分，顯示自Recurrent開始追蹤以來（未說明時間長短），電池保留的原始容量。2020年Model Y車款在溫暖天氣下的平均得分92，在寒冷天氣下的得分則是95。

Recurrent的解釋是，「環境裡的熱為電池電氣化學反應提供了額外能量，這會加速不必要的化學反應，使電池過早老化」。

另外，關於特斯拉電池是否會因為頻繁使用超級充電站影響，Electrek的評論員寫道：「有意思。寒冷天氣下衰退較慢，是有道理的。電氣化學反應在較低溫時都會減慢，所以衰退也減慢。至於超級充電不會造成效能下降，需要更多數據。同樣狀況也發生在其他品牌嗎？」

另一位評論員表示：「數據正開始表明，鋰電池的致命弱點是熱。這顯示出，就長期可靠性而言，強大的熱管理系統是所有電動車的關鍵。」

特斯拉 低溫 電動車

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