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美Q3電動車銷售創新高 但特斯拉市占降至歷史新低

編譯簡國帆／綜合外電
美國電動車銷售第3季首度突破30萬輛，但產業領導者特斯拉（Tesla）市占率降到歷史新低。（路透）
美國電動車銷售第3季首度突破30萬輛，但產業領導者特斯拉（Tesla）市占率降到歷史新低。（路透）

最新報告顯示，美國電動車銷售第3季首度突破30萬輛，但產業領導者特斯拉（Tesla）市占率降到歷史新低，讓下周將公布的特斯拉上季財報，先蒙上陰霾。

Cox汽車公布23日發布的報告顯示，美國上季電動車銷售比去年同期躍增49.8%至31萬3,086輛，占整體產業銷售比率也達到創紀錄的7.9%。

美國今年至9月止的電動車銷售也略高於87.3萬輛，今年全年銷售有望首度突破100萬輛，這個里程碑可望在11月達成。

多數車廠上季電動車銷售年比都勁增，富豪（Volvo）、日產（Nissan）、賓士（Mercedes）及現代（Hyundai）都成長超過200%，主要受惠於有更多車款上市，上季推出的新車款比一年前多了14款。

不過，特斯拉的市占率第3季銳減至50%，遠低於第1季的62%。產業分析機構Canalys本月稍早說，雖然特斯拉仍主導美國電動車市場，但隨著消費者對電動車的興趣升溫，也有更廣泛選項可選。

特斯拉為鞏固市場地位所發動的價格戰，也壓低9月電動車平均售價到50,683美元，低於一年前的52,212美元。其他車廠已積極降價，Cox指出，庫存水準增加、產品更容易買到、以及下行的價格壓力，已幫助美國市場的電動車銷售維持線性成長。

由於特斯拉下周將公布上季財報，分析師緊盯價格戰對利潤的影響，Deepwater資產管理公司管理合夥人孟斯特最近預估，特斯拉上季毛利率可能再度下滑，但可能本季復甦。

摩根士丹利（大摩）分析師瓊斯指出，市場對於特斯拉今年底前的獲利信心仍偏審慎，而且可能下修。瑞銀分析師史帕克最近下修退特斯拉未來兩年的獲利預期，且認為他的預估有「下行風險」。

Cox認為，特斯拉推出預定本季交車的電動皮卡Cybertruck後，有望扭轉市占下滑的趨勢。但大摩的瓊斯指出，投資人對Cybertruck的熱情不高。

花旗分析師麥可利指出，由於特斯拉上季去化庫存更加有限、最近在美國降價，及以當前股價價位來看，市場對特斯拉第3季財報的反應，可能類似對第2季財報的反應，或略偏負向。

特斯拉 電動車 投資

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